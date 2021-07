Anche quattro ragazzi della Blue Soccer al camp del Valencia in casa Invictasauro

GROSSETO – Il camp Valencia Calcio organizzato dalla Società Spagnola in collaborazione con la Asd Invictasauro, prosegue e si avvicina alla fine che è prevista nel pomeriggio del 2 Luglio, con la consegna dei diplomi e della scheda di valutazione personale. I tecnici Fernando Carmona, Jordi Martinez e Davide Morgera , tutti abilitati dal Valencia Calcio, stanno svolgendo con i ragazzi iscritti un lavoro eccezionale che copre tutti gli aspetti sia tecnici che situazionali del progetto Calcio Valencia e comunque della scuola calcistica spagnola.

Da segnalare la presenza di quattro ragazzi dei Blue Soccer, non solo autismo che hanno svolto in questa stagione sportiva appena conclusa, un progetto molto importante dal titolo Lo Sport per unire e azzerare le differenze, attività autorizzata dalla Figc, nel contesto della Scuola Calcio Elite che l’Asd Invictasauro, si vanta e ha il piacere di rappresentare.

La società del presidente Paolo Brogelli e del responsabile tecnico Maurizio Bruni, è molto soddisfatta di come stà andando il camp , e ringrazia i tecnici del Valencia per l’impegno profuso, nonché Alessia Billò e Massimo Battisti, della Asd Invictasauro, che si sono dedicati al progetto dei Blue Soccer nel contesto del camp e l’amministrazione Comunale, che nella persona dell’assessore allo sport Fabrizio Rossi, ha inaugurato tale evento, nonché tutti i genitori dei partecipanti.

Hanno preso parte al camp per i Blue Soccer Francesco Addessi, Alessio Di Santo, Tommaso Falconi e Alessio Neri.

Inoltre, erano presenti al camp: Niccolo’ Arca, Federico Argirò, Gianmarco Balocchi, Matteo Bernabei, Ernesto Biliotti, Tommaso Bonari, Elia Bracalari, Samuele Brizzi, Gabriele Campo, Pietro Candido, Andrea Cannelli, Daniele Caridi, Niccolo’ Cavero, Justin Cazaku, Mattia Ciantellini, Filippo Cinelli, Martina Coccia, Matteo Coccia, Lorenzo Corsini, Joshua Toi Demaj, Mohamedamine Ennached, Niccolò Fiore, Michele Fiorillo, Tommaso Pallini, Francesco Forino, Stefano Fusini, Andrea Galli, Francesco Galli, Klivio Kryeziu, Marcone Massimo, Raffaele Margio, Abd ed Kader Mema, Davide Meschinelli, Diego Pantalei, Marco Pastorello, Manuel Perciavalle, Mirko Porfiri, Christian Porta, Kristian Marku, Federico Santovito, Gabriel Toni, Thomas Toni, Ettore Viero, Luigi Viggiani, Devis Yzeirllari e Blu Nardi.