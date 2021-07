Allerta meteo in diretta con il tabellone luminoso

FOLLONICA – Uno strumento in più per la sicurezza stradale dei cittadini di Follonica: si tratta di un tabellone luminoso che d’ora in avanti segnalerà alla popolazione le allerte meteo in caso di maltempo. Il cartellone della Protezione Civile è stato posizionato sul marciapiede del parco Centrale, in un punto ben visibile dalla rotonda tra via Massetana e via Roma. Il cartellone luminoso sarà aggiornato in tempo reale attraverso un’applicazione in uso al Comune di Follonica. I proventi per la realizzazione del totem derivano dagli utili della Farmacia Comunale di Follonica grazie ai quali sono stati già realizzati svariati interventi di natura sociale.

«Si tratta di un importante strumento per la sicurezza dei cittadini – evidenzia il vicesindaco Andrea Pecorini – un nuovo dispositivo di allerta luminoso che consente di informare la popolazione sulle criticità meteorologiche previste su indicazione dei bollettini meteo. Il sistema di allerta Luminoso è infatti un’opportunità che ci permette di provvedere alla comunicazione in caso di emergenza, purtroppo esistente e non sempre evitabile».

Il totem unisce più esigenze fondamentali come quelle di informare tempestivamente gli automobilisti dei pericoli che possono trovarsi lungo il percorso ma anche avere un punto fisico di riferimento dove trovare informazioni sul tipo di allerta in corso e della sua intensità, raggiungibile da tutta la popolazione. Inoltre sul cartellone possono essere comunicati consigli o protocolli di sicurezza specifici.