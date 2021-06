Violenza contro le donne: al via le iscrizioni al corso sulla vittimizzazione secondaria

GROSSETO – C’è tempo fino alle 18 del 29 ottobre per iscriversi al corso di formazione specialistico sul fenomeno della vittimizzazione secondaria. Una iniziativa ideata, promossa e organizzata da Università della Campania Luigi Vanvitelli, D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Alley Oop-Il Sole 24 Ore, Prodos Consulting, Maschile Plurale e il gruppo teatrale M.A.S.C., nell’ambito del progetto europeo “Never Again. Developing an innovative training methodology to prevent and combat the risk of secondary victimization of women victims of violence”.

Il progetto Never again, lanciato il 25 novembre 2020 e co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione europea, punta a potenziare una risposta di sistema al fenomeno della vittimizzazione secondaria, proponendo una campagna di sensibilizzazione nazionale e un corso di formazione rivolto a operatori e operatrici delle forze dell’ordine, avvocati/e, magistrati/e e giornalisti/e.

La formazione, affidata a esperte ed esperti nei diversi ambiti in cui si manifesta la vittimizzazione secondaria, intende fornire specifiche conoscenze teoriche e abilità operative per decostruire i pregiudizi culturali e gli stereotipi di genere che sono ancora presenti nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, rafforzando l’azione di prevenzione e contrasto della vittimizzazione secondaria.

Il percorso formativo, gratuito e in via di accreditamento presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e il Consiglio Nazionale Forense, comprende 9 moduli online, 10 workshop integrati da performances teatrali partecipative e 3 webinar tematici.

Il corso online sarà disponibile, previa iscrizione, sul sito www.vittimizzazionesecondaria.it a partire da settembre 2021 e sarà poi fruibile 24 ore su 24. I webinar tematici approfondiranno alcuni dei temi affrontati nei moduli online in base alle indicazioni dei/lle partecipanti. I workshop in aula, della durata di un giorno, sono ideati come occasioni formative di incontro e confronto multi-professionale, con un approccio partecipativo e laboratoriale e in un’ottica di rete a livello territoriale/locale.

Autentico elemento di innovazione sarà la messa in scena, a conclusione di ogni workshop in aula, di una performance teatrale che inviterà i/le partecipanti a interagire con gli attori e le attrici per decostruire la vittimizzazione secondaria. Dieci le città italiane che ospiteranno i workshop: Cosenza, Milano, Napoli, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Pisa, Trieste. L’evento di Napoli sarà organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura.

Per partecipare occorre iscriversi tramite form online di candidatura entro le ore 18.00 del 29 ottobre 2021.

Per maggiori informazioni sui criteri e sulle modalità di ammissione al corso consulta l’avviso di selezione. Scarica qui il programma dettagliato del corso.