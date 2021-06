Un’area sportiva in paese: al via i lavori. Intervento da 17mila euro

BRACCAGNI – Sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di un’area sportiva attrezzata in via Andreoli a Braccagni (Grosseto) per un importo complessivo di 17mila euro.

La frazione avrà presto a disposizione un campetto di calcetto integrato nell’area verde tra via Malenchini e via Andreoli, composto da una struttura in acciaio zincato e componenti in polietilene ad alta densità grande 9 metri di lunghezza per 8 di larghezza.

“Prosegue il lavoro di valorizzazione delle frazioni promosso dall’Amministrazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -. Mettere a disposizione della cittadinanza un luogo in cui soprattutto i più giovani possano fare attività sportiva significa creare occasioni di incontro e di benessere per tutta la comunità”.