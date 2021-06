Servizio civile, l’Unione ciechi cerca volontari: al via le domande

GROSSETO – E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in 74 progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli Enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale.

In Maremma i posti disponibili sono due, uno a Grosseto e uno a Follonica.

Possono partecipare alla selezione i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti e in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 del bando (VEDI IL BANDO). La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro e non oltre le ore 15 del giorno 30 luglio 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

È possibile presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una sola domanda di partecipazione e per un solo progetto. Il bando e le modalità di iscrizioni sono reperibili al seguente link: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/2021_bandociechi.aspx