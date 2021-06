Rinviato il Consiglio comunale sulla Tari

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima informa i cittadini che il Consiglio comunale che era in programma oggi, mercoledì 30 giugno, alle 21, è stato rinviato a data da definire a seguito del nuovo decreto promulgato dal Governo, che proroga al 31 luglio la scadenza per approvare i Piani economico finanziari e le tariffe della Tari 2021. “Una proroga che era stata invocata a gran voce dai Comuni”, spiegano dall’ente.

La decisione, pertanto, di rimandare il Consiglio comunale di Massa Marittima, in cui si prevedeva al punto 4 l’approvazione delle tariffe Tari 2021 e le agevolazioni Covid, è stata presa dal sindaco in accordo con i capigruppo di maggioranza e minoranza, che nella riunione del 29 giugno hanno chiesto più tempo per studiare e approfondire l’argomento.