L’iscrizione alla mensa si fa online. Ecco come fare

PIOMBINO – Dal 5 luglio al 6 agosto 2021 saranno aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica 2021-2022. La procedura è stata completamente digitalizzata pertanto le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online attraverso Spid, Cns o Cie del genitore o tutore legale.

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie i richiedenti dovranno essere in possesso di Isee in corso di validità; in caso contrario la domanda potrà essere comunque presentata ma verrà considerata automaticamente la fascia massima, con riferimento alla tabella costi e dettagli riportata nel link del sito del Comune.

Tutte le famiglie, sia vecchi che nuovi iscritti, che decideranno di usufruire del servizio dovranno effettuare la domanda di iscrizione, presentandone una per ogni figlio.

Per supportare i cittadini nella nuova procedura il Comune ha attivato dei punti di assistenza che saranno operativi ogni martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle 13 nella Saletta Rossa del palazzo Comunale con ingresso da vicolo Sant’Antonio.

Tutte le informazioni e il portale per l’iscrizione sono disponibili sul sito del Comune al seguente link:

https://www.comune.piombino.li.it/pagina21968_iscrizione-servizio-ristorazione-scolastica.html