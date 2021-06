Follonica esulta con Melissa, secondo posto a livello italiano nella Solo Dance

FOLLONICA – Arriva davvero inaspettato l’argento nazionale per il Follonica Hockey 1952, grazie all’atleta e allenatrice ventunenne Melissa Giovannelli. Da una anno a questa parte Melissa sta sperimentando la nuova disciplina della “Solo Dance”, quasi sconosciuta in Maremma e più notaal Nord e nella zona del Lazio.

Melissa, con la sua consueta tenacia e determinazione ma anche con un pizzico di follia, ha saputo sfruttare al meglio le possibilità che la società le ha dato, imbarcandosi in una strada in cui a priori solo lei e Gabriele Gasparini hanno creduto fino in fondo. E dunque allenamenti la mattina con Gabriele Innocenti, oppure a Livorno dal coach Gabriele Gasparini, entrambi collaboratori esterni della società, con uno sforzo davvero imponente, in quanto Melissa è riuscita a non abbandonare le altre discipline e nemmeno il suo ruolo di allenatrice per sperimentare questa strada davvero innovativa. E alla fine è arrivato l’argento agli Italian Roller Games, dove la nostra si mette alle spalle una trentina di altre atlete, molte delle quali di maggiore anzianità agonistica.

Un risultato davvero sorprendente frutto della grande dedizione, passione e capacità di questa atleta e dei suoi allenatori di specialità Gabriele Gasparini e Gabriele innocenti.

Melissa, a Follonica insegna ai ragazzini più piccoli, i corsi sono tutt’ora aperti e proseguiranno con un modulo estivo. Contattaci anche su Fb per fare una prova.