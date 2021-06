Due medaglie nella danza per gli atleti Csen

GROSSETO – Due vittorie al palazzetto Extraforum di Prato, dove si è disputata una gara di danza sportiva Cssen a cui hanno partecipato anche atleti dalla maremma.

La prima medaglia è stata conquistata dalla coppia formata da Marco Santi ed Eleonora Maestrini nella categoria Danze standard over 60, la seconda con il giovanissimo Giulio Viggiani nella categoria show dance latin 8/12 Classe C prevalendo inoltre su due atlete di classe superiore alla propria.

Altra soddisfazione per l’associazione arriva dall’esibizione delle due atlete Matilde Stanghellini e Sofia Calvigioni Peruzzi, nel duo show dance latin under 16, guadagnando un’ottimo punteggio per la loro performance.

Gli atleti erano accompagnati dai tecnici Michael Bruni e Chiara Cassai, dell’associazione a.s.d Rosso Amaranto.