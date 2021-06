Coronavirus in Italia: 776 nuovi casi e 24 morti. Continuano a calare i ricoveri

GROSSETO - Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano 679. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano 42 (22 dal ricalcolo della Campania), portando il numero dei morti a 127.566 per la pandemia.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 30 giugno 2021" su Spreaker.

Sono invece 185.016 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano 190.635). Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.

I guariti totali dal Coronavirus in Italia sono 4.081.902, con un incremento di 3.135 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 50.441, in calo di 2.383 nelle ultime 24 ore.

Sono 1.539 le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri 1.676), mentre ammontano a 247 i pazienti in terapia intensiva (ieri 270), con quattro nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri nove). Al momento ci sono in isolamento domiciliare 48.601 persone.