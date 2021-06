Qualità della vita: Grosseto provincia per giovani. E’ tra le top d’Italia

GROSSETO – Grosseto è nella top10 delle province più a misura di giovani: a dirlo è la classifica stilata da Il Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle province italiane in base a tre fasce di età: bambini (0-10 anni), giovani (18-35 anni) e anziani (over65).

Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, nel frattempo le tre nuove classifiche “generazionali” (ciascuna composta da 12 parametri) de Il Sole 24 ore misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti.

Ma analizziamo le classifiche singolarmente.

Qualità della vita dei bambini

Nella classifica della qualità della vita dei bambini Grosseto è al 35esimo posto (su 107). Al primo posto troviamo Cagliari, mentre all’ultimo Foggia. Come anticipato, sono 12 i parametri utilizzati per analizzare il fenomeno:

Tasso di fecondità (Numero medio di figli per donna) – Grosseto è alla 77esima posizione

Pediatri (Professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni) – Grosseto è alla 31esima posizione

Posti disponibili in asili nido (Ogni 100 bambini 0-3 anni) – Grosseto è alla 21esima posizione

Retta media asili nido (Incidenza % sul reddito medio dichiarato nel capoluogo) – Grosseto è alla 28esima posizione

Spazio abitativo (Superficie media/componenti medi delle famiglie – In mq) – Grosseto è alla 27esima posizione

Studenti per classe (Numero medio nelle scuole pubbliche) – Grosseto è alla 37esima posizione

Scuole accessibili (Senza barriere fisiche – In % sul totale) – Grosseto è alla 46esima posizione

Scuole con palestra o piscina (In % sul totale) – Grosseto è alla 17esima posizione

Giardini scolastici (Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo) Grosseto è alla 53esima posizione

Verde attrezzato (Mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo) – Grosseto è alla 72esima posizione

Indice sport e bambini (Scuole dello sport e i bambini tra 6-14 che praticano sport agonistico) – Grosseto è alla 105esima posizione

Delitti denunciati a danno di minori (Ogni 10mila minori) – Grosseto è alla 66esima posizione

Nota metodologica – L’indice della Qualità della vita dei bambini è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe.

Qualità della vita dei giovani

Come detto, nella classifica della qualità della vita dei giovani (18-35 anni) Grosseto guadagna il settimo posto (su 107). Al primo posto troviamo Ravenna, mentre all’ultimo il Sud della Sardegna. Anche in questo caso, sono 12 i parametri utilizzati per analizzare il fenomeno:

Laureati e altri titoli terziari (25-29 anni) – Grosseto è all’80esima posizione

Tasso di disoccupazione giovanile (In % – 15-29 anni) – Grosseto è all’84esima posizione

Saldo migratorio totale (Differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza – per mille abitanti) – Grosseto è al sesto posto

Imprenditorialità giovanile (Imprese con titolare under 35 – In % sul totale delle imprese registrate) – Grosseto è alla 93esima posizione

Canoni medi di locazione (Incidenza % – per un bilocale in zona semicentrale – sul reddito medio dichiarato – Nel comune capoluogo) – Grosseto è alla 68esima posizione

Gap degli affitti tra centro e periferia (Differenza per canone medio di un bilocale nel comune capoluogo – In %) – Grosseto è alla 101esima posizione

Quoziente di nunzialità (rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente per 1000) – Grosseto è alla 29esima posizione

Età media al parto (In anni della madre al primo figlio) – Grosseto è all’85esima posizione

Aree sportive all’aperto (mq per residente 18-35 anni nel comune capoluogo) – Grosseto alla 14esima posizione

Bar e discoteche in rapporto alla popolazione (ogni 10mila residenti 18-35 anni) – Grosseto è alla 13esima posizione

Concerti (Numero spettacoli ogni 1000 giovani 18-35 anni) – Grosseto è alla 35esima posizione

Amministratori comunali con meno di 40 anni (In % sul totale) – Grosseto è alla 67esima posizione

Note metodologica:

L’indice della Qualità della vita dei giovani è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe.

Qualità della vita degli anziani

Nella classifica della qualità della vita degli anziani (over65) Grosseto è al 47esimo posto (su 107). Al primo posto troviamo Trento, mentre all’ultimo Agrigento. Anche in questo caso, sono 12 i parametri utilizzati per analizzare il fenomeno:

Speranza di vita a 65 anni (In anni) – Grosseto è alla 17esima posizione

Importo medio delle pensioni di vecchiaia (In euro al mese – importi liquidati) – Grosseto è al 42esimo posto

Pensioni di basso importo (Pensioni integrate al trattamento minimo in % sul totale delle pensioni liquidate) – Grosseto è al 47esimo posto

Biblioteche (Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre) – Grosseto è all’82esimo posto

Orti urbani (mq ogni 100 residenti con 65 anni e oltre nel comune capoluogo) – Grosseto è al 63esimo posto

Inquinamento acustico: esposti presentati (nei comuni capoluogo – per 100.000 abitanti) – Grosseto è al 55esimo posto

Spesa per trasporto disabili e anziani (In euro per abitante con 65 anni e oltre) – Grosseto è all’80esimo posto

Spesa per l’assistenza domiciliare (In euro per abitante con 65 anni e oltre) – Grosseto è alla sesta posizione

Infermieri (Numero ogni 100mila abitanti) – Grosseto è alla 28esima posizione

Geriatri (Ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre) – Grosseto è al 76esimo posto

Consumo di farmaci per malattie croniche (Per ipertensione, diabete, asma e bpco – In unità minime farmacologiche ogni over 65) – Grosseto è al 36esimo posto

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più) – Grosseto è alla 55esima posizione

Note metodologica – L’indice della Qualità della vita degli anziani è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe