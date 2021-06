Pacella al Cemivet: «Ho portato la vicinanza dell’amministrazione dopo l’incendio»

GROSSETO – “Oggi ho incontrato il comandante Mario Marchisio portando al Cemivet la vicinanza dell’amministrazione comunale di Grosseto dopo l’incendio che ha colpito la struttura nella giornata di domenica”. Così Claudio Pacella, presidente del Consiglio Comunale di Grosseto, che ha partecipato all’evento, organizzato dal Rotary Club, su ‘Il Centro Medico Veterinario 1870-2020. 150 di servizio in Maremma’.

“Ho ringraziato il presidente del Rotary Alessandro Cellini per il suo invito – afferma Pacella -. La presenza del Cemivet non dà solo lustro al nostro territorio, ma contribuisce a garantirne un’eccellenza che è al servizio dello stesso. Nell’occasione ho voluto rimarcare la vicinanza di tutti i grossetani, attraverso il Comune, al comandante ed a tutti gli operatori per i danni subiti a causa del vasto incendio di due giorni fa. Lo ho fatto con quell’affetto, quella gratitudine e quella riconoscenza che tutti noi tributiamo al Centro Militare Veterinario”.