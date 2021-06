I Comuni mettono in vendita attrezzature agricole: come presentare le offerte

COLLINE METALLIFERE – L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha pubblicato un avviso per la vendita di automezzi ed attrezzature agricole e forestali dismesse. Ecco alcuni esempi di beni in vendita: Rotopressa marca “Claas Rollant 160”, Erpice a 24 dischi marca “Viviani”, Erpice a 24 dischi marca “Nardi”, cesta raccogli pietre “F.lli Braglia”, 5 selle per cavalli (3 tipo “buttero” e 2 tipo “americana”), Aratro bivomere trasportato marca “Sogema”.

Nella sezione bandi di gara e contratti di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente www.unionecomunicollinemetallifere.it c’è il testo dell’avviso con la descrizione di lotti in vendita e la documentazione necessaria per la presentazione delle offerte.

Per partecipare alla gara bisogna far pervenire le offerte all’Unione in Piazza Dante Alighieri n. 4, 58024 Massa Marittima (GR) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19 luglio 2021, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o di altro vettore autorizzato oppure a mano.