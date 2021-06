Coronavirus: i nuovi casi in Toscana sono 18. Da 10 mesi non erano sotto quota 20

FIRENZE – “Oggi i nuovi positivi in tutta la regione sono solo 18, nessun caso nelle persone con più di 65 anni. Il tracciamento dei positivi è al 100% e le province di Grosseto, Livorno e Pistoia non hanno nuovi contagi. Coraggio Toscana, continuiamo così! Vaccini attualmente somministrati: 2.990.988. I nuovi casi registrati in Toscana sono 18 su 12.409 test di cui 5.976 tamponi molecolari e 6.443 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,15% (0,4% sulle prime diagnosi)”. Lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo consueto post giornaliero.

I nuovi casi in Toscana sono 18, 15 in meno di ieri quando erano 33. Era da agosto scorso, 10 mesi fa, che il numero di nuovi casi in Toscana non stava sotto quota 20. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.976 tamponi (ieri 3.454) e 6.443 test rapidi (ieri 1.067).

Diminuisce il tasso di positività, che è pari a 0,15% (ieri 0,73%), 0,4% sulle prime diagnosi (ieri 1,8%).

In base ai dati della Regione, il numero di nuovi positivi in Provincia di Grosseto è zero (ieri uno). Ricordiamo che i dati del bollettino della Regione Toscana si riferiscono ad un arco temporale diverso rispetto al report della Asl. Questo giustifica le possibili (e abituali) discrepanze tra i due resoconti giornalieri.

