Beatrice è coordinatrice pedagogica: la giovane follonichese consegue anche il Master

FOLLONICA – La follonichese Beatrice Mazzolli ha brillantemente terminato i suoi studi con il conseguimento del master in coordinatore pedagogico di nidi e servizi per l’infanzia, sostenuto in via telematica.

Beatrice Mazzolli possedeva già due lauree: la prima triennale in Scienze dell’infanzia e la seconda magistrale in Dirigenza scolastica e Pedagogia Clinica, entrambe all’Università degli Studi di Firenze.

La prima tesi di laurea dal titolo “Minibombo: una new entry dell’editoria per l’infanzia” era stata discussa con la professoressa Chiara Lepri, mentre la seconda, dal titolo “Percorsi di Autonomia e integrazione lavorativa per i ragazzi con Sindrome di Down”, con il professore Saverio Fontani.

A Beatrice giungano le felicitazioni da parte di tutta la sua famiglia e di tutta la redazione del nostro giornale per il prestigioso risultato raggiunto, con gli auguri per una professione ricca di soddisfazioni.