amministrative2021, i risultati del secondo sondaggio: Pizzuti è il più votato

GROSSETO – Appuntamento con la seconda settimana di sondaggio lanciato da IlGiunco.net in vista delle elezioni amministrative di questo autunno nel Comune di Grosseto.

Continuano a stupire i risultati: per la seconda settimana consecutiva il sindaco uscente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, candidato del centrodestra, si trova in terza posizione con il 14,8% dei voti, perdendo più di un punto percentuale (-1,2%).

E per la seconda settimana consecutiva è un candidato alternativo al tipico bipolarismo strutturale, che da sempre caratterizza la competizione politica nel capoluogo maremmano, a conquistare il podio: questa volta è Valerio Pizzuti, candidato sindaco del Polo liberale e riformista – forza politica formata da Psi, Italia viva e Azione –, ad avere la meglio, staccando il secondo “classificato” Emanuele Perugini di 15,6 punti percentuali, ottenendo il 37,8% delle preferenze dei lettori.

Da parte sua, Emanuele Perugini (sostenuto da liste civiche) perde la prima posizione conquistata nel sondaggio della scorsa settimana, andando giù di 27,1 punti percentuali (22,2%).

Scende di due posizioni anche il candidato del “centrosinistra stellato” Leonardo Culicchi, che passa dal secondo al quarto posto, scendendo dal 18,3% delle preferenze al 13%.

A differenza dello scorso sondaggio, questa settimana è stato inserito un altro candidato, Carlo Vivarelli di Italexit con Paragone, che conquista il 10% dei voti dei lettori.

SUL SONDAGGIO

Al sondaggio di questa settimana hanno partecipato 230 utenti, la scorsa settimana 268. Ricordiamo che con i moduli di Google, che raccolgono i voti del nostro sondaggio, è ammessa un’unica risposta per account.

La rilevazione è stata fatta nel periodo che va dal 21 al 27 giugno.

La domanda – Quale candidato sindaco votereste alle amministrative del comune di Grosseto? A questa risposta potevate scegliere una delle opzioni che abbiamo indicato, cioè i nomi dei candidati attualmente in campo. Li abbiamo messi in ordine alfabetico.

Nota bene: Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

Il sondaggio #amministrative2021 tornerà la prossima settimana.