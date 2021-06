amministrative2021, Mallegni a Castiglione per sostenere Cesario

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Continua il tour del coordinatore regionale Massimo Mallegni senatore di Forza Italia; venerdì 2 luglio sarà presente nella cittadina costiera di Castigliane della Pescaia, a comunicarlo il consigliere Comunale azzurro Massimiliano Palmieri.

Come ormai di consuetudine da settimane il senatore Massimo Mallegni continua il proprio tour per incontrare esponenti politici e cittadini delle località che andranno al voto in autunno.

Il senatore sarà accompagnato dal coordinatore provinciale Sandro Marrini, che con il consigliere Palmieri presenteranno Alfredo Cesario candidato sindaco del paese costiero.