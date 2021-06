PUNTONE – Il semaforo lampeggia in giallo per indicare i lavori tuttora in corso, ma ha cessato di essere la parte centrale dell’incrocio delle Collaccchie davanti al porto turistico nel Comune di Scarlino e fra pochi giorni verrà rimosso.

Un’intersezione di traffico complicata da attraversare per tanti anni, specialmente per chi proveniva da Scarlino, e protagonista non solo di lunghe code specialmente durante la stagione estiva, ma anche di numerose campagne elettorali alla ricerca di una soluzione definitiva per gestire l’afflusso di macchine in quella zona.

di 12 Galleria fotografica Nuova rotatoria Puntone









Da ieri pomeriggio la rotatoria è stata finalmente aperta al traffico. I lavori per l’intervento, che ha in pratica rivoluzionato la viabilità della frazione, sono proseguiti a pieno ritmo nelle ultime settimane.

«Siamo veramente soddisfatti – dicono il sindaco Francesca Travison e il consigliere comunale con delega all’urbanistica Cesare Spinelli – perché siamo riusciti a raggiungere un obiettivo atteso da anni dalla comunità scarlinese. Adesso la viabilità del Puntone è cambiata e non solo quella: i lavori in programma infatti riguardano tutta l’area di via delle Collacchie, una delle porte d’ingresso di Scarlino al mare. Il Puntone acquisirà un aspetto completamente nuovo e soprattutto la provinciale sarà più sicura e le file saranno ridotte».

La ditta incaricata da Promomar ha rispettato il crono-programma lavorando senza sosta per arrivare ad aprire la rotatoria, seppur ancora da ultimare, lunedì 28 giugno.

«In tanti credevano che le nostre fossero solo promesse, in effetti in passato gli scarlinesi erano abituati a sentire o leggere solo dichiarazioni senza poi vedere nessun cambiamento – continuano Travison e Spinelli –. Abbiamo dimostrato che con la volontà e l’impegno i risultati arrivano e questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo in cantiere».

L’impresa completerà adesso la seconda metà della corona della rotatoria e i camminamenti. Successivamente saranno installati i nuovi punti luce, sarà steso il nuovo manto stradale e sarà inserita la segnaletica orizzontale e verticale. Poi sarà la volta di piazza Dani con la realizzazione delle discese per i diversamente abili, della scalinata e del rivestimento della fontana. Il cantiere concluderà con l’installazione degli arredi urbani.

«Quest’estate i cittadini e i turisti assisteranno al cambiamento, un cambiamento non solo urbanistico ma anche di mentalità», concludono il sindaco e il consigliere comunale.

La fotogallery è a cura di Giorgio Paggetti