Ubriaco e con due coltelli: lo trovano i carabinieri

FOLLONICA – Ancora disordini e schiamazzi nella città del Golfo durante il fine settimana.

In questi giorni in città è aumentata, non solo la presenza dei cittadini residenti, ma anche di turisti provenienti da diverse parti d’Italia e le forze dell’ordine sono state impegnate per tutto il fine settimana, specialmente nelle ore notturne per garantire la sicurezza.

I carabinieri del comando locale, vista quindi la massiccia affluenza, per garantire una cornice di sicurezza adeguata, sono stati impiegati in diverse pattuglie di giorno e di notte nelle aree maggiormente affollate, principalmente sul lungomare e per le vie del centro.

Sono state numerose, infatti, le richieste d’intervento per disturbo alla quiete da parte dei residenti della zona centrale che non riuscivano a dormire per gli schiamazzi e le grida sotto casa.

Nell’ambito dei controlli da parte delle forze dell’ordine è stato denunciato un uomo ubriaco che sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di due coltelli.