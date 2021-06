Nuovi posti al mercato e stop a due fiere: il Consiglio aggiorna il piano del commercio

GROSSETO – Con il Consiglio comunale di oggi è stata approvata la delibera che introduce nuove modifiche ed integrazioni al piano del commercio su aree pubbliche.

Queste le novità: aumenta la superficie dei posteggi del mercato dei fiori di Grosseto e in più vengono introdotti due nuovi posteggi fuori mercato per Marina di Grosseto. Riguardo alle fiere promozionali, a seguito della richiesta di Anva Confesercenti Grosseto, le fiere “Maremma Antiquaria” e “Mercatino delle pulci” non saranno più svolte.

La superficie dei posteggi relativi ai banchi dei fiori al mercato di Grosseto aumenta quindi da 36 mq a 55 mq, mentre i mq totali la superficie di 72 mq aumenta a 110,50 mq.

Per quanto riguarda i nuovi posteggi nella frazione balneare di Marina, in seguito ad una riunione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, sono stati istituiti due posteggi fuori mercato, uno in via Grossetana nell’area infopoint per la rivendita e somministrazione di generi alimentari e uno sul lungomare Leopoldo II all’intersezione con via Cadorna per la vendita dei fiori.

“Queste modifiche nascono con l’intento di sostenere le attività imprenditoriali a causa delle notevoli perdite di fatturato dovuto dall’emergenza sanitaria, andando incontro alle necessità del comparto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive, Riccardo Ginanneschi -. Abbiamo infatti accolto positivamente le istanze di alcuni operatori: riteniamo infatti che sia importante dare un impulso all’attività del commercio soprattutto a Marina durante la stagione estiva, quando i flussi turistici sono significativi”.