«La destra ignora le minoranze». E il M5s lancia l’assessorato alla Transizione ecologica

GROSSETO – “La città soffre l’atteggiamento arrogante di una maggioranza che, contravvenendo a ogni regola di buonsenso civico e istituzionale, non risponde alle sollecitazioni delle minoranze in Consiglio”. Così Antonella Pisani, consigliere del Movimento 5 stelle di Grosseto.

“Pure nell’ultima riunione d’aula – prosegue l’esponente cinque stelle – si è riaffermato il modus operandi che caratterizza la destra nostrana: ignorare le minoranze, ritenute superflue per la vita democratica e le sue dinamiche.

È seguendo questo percorso che il centrodestra sorvola ogni mozione presentata dal Movimento 5 stelle, l’ultima di queste era orientata alla creazione di un assessorato alla Transizione ecologica. Si tratta di una sfida assai importante da realizzare in modo virtuoso in una terra, la Maremma, in cui la natura può e dev’essere ricchezza.

Porteremo questa idea nella prossima giunta e la seguiremo con grande attenzione. L’ecologia è sinonimo di benessere e buona economia. In Maremma, una buona gestione di questo settore, può portare denari e innalzare la qualità della vita di tutti. Dispiace che la destra non riesca a comprenderlo.

Nella precedente riunione di Consiglio, a finire nell’indifferenza erano stati gli atti con cui il M5s chiedeva a sindaco e giunta di aggiornare il Patto dei sindaci e l’adesione al Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima. Stessa sorte per la mozione che sollecitava la

creazione di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, sostenendo le configurazioni che generano benefici diretti, come la riduzione dei costi in bolletta, per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono (o rischiano di finire) nella condizione

di povertà energetica.

Ma è evidente – conclude Pisani – che tutto questo alla maggioranza di destra non interessa. Tanto da non meritare neppure uno straccio di risposta. E allora stiano tranquilli, queste cose, a partire dall’assessorato alla Transizione ecologica, saranno realizzate dalla nuova giunta guidata da Leonardo Culicchi e in cui il Movimento 5 stelle sarà protagonista”.