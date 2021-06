Il podcast del 28 giugno – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 28 giugno 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 28 giugno 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 33 su 4.521 test di cui 3.454 tamponi molecolari e 1.067 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (1,8% sulle prime diagnosi).



Intanto ieri in provincia di Grosseto è stato registrato un solo nuovo caso. Ad oggi sono 214 le persone positive in provincia con una tendenza alla diminuzione progressiva.

Diminuiscono ancora i ricoveri in ospedale: al Misericordia ci sono 11 persone, 9 si trovano nel reparto di degenza Covid e due in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 58.743 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 117.871 le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 2.959.361. Sempre più vicino il traguardo delle tre milioni di dosi entro la fine del mese di giugno.

Voltiamo pagina, la cronaca. Le prime stime parlano di circa 75 ettari di vegetazione andati in fumo. Questo il primo bilancio dell'incendio che ieri ha interessato la zona tra Cernaia e il Centro militare veterinario dell'esercito, a nord della città di Grosseto lungo la provinciale Castiglionese. Le fiamme hanno raggiunto e in parte distrutto anche alcune strutture e capannoni utilizzati per lo stoccaggio di rotoballe di paglia. Durante le operazioni di spegnimento è stato impiegato anche l'elicottero del servizio antincendio della Regione Toscana.

