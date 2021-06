Carattere e pass per le finali per i giovani del Judo Grosseto agli Italiani

GROSSETO – Risposta di carattere degli atleti del Judo Grosseto al Palazzetto dello Sport di Bagno a Ripoli, per le qualificazioni al Campionato Italiano Esordienti B. In attesa delle finali che si svolgeranno il prossimo fine settimana al Palapellicone di Ostia, per il team grossetano l’importante era ripartire con l’attività agonistica dopo circa un anno e mezzo di stop.

Matteo Gualandi con tre combattimenti vinti si classifica al primo posto nella categoria kg – 42, Alessandro Loreti come il suo compagno di squadra vince tre combattimenti e conquista il primo posto nella categoria kg – 55; terzo gradino del podio per Chiella Enea nella categoria kg – 66 ma senza strappare il pass per la finale. Bravo anche Giovanni Maretti nella categoria kg – 81, alla sua prima esperienza agonistica e a un soffio dall’evento di Ostia.