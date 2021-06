AtWork cerca-trova lavoro: ausiliari del traffico, camerieri, logistic manager, geometri…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: collaboratore domestico, addetto al montaggio e smontaggio di arredi in legno, confezionatore di pietanze per la ristorazione collettiva, cameriere di ristorante, lavapiatti, aiuto cuoco di ristorante, fattorino, autotrasportatore merce, barista, cameriere di sala, addetto alle pulizie di interni, autotrasportatore, collaudatore meccanico di automobili, commesso di negozio, badante, autista privato, conducente di trattore agricolo, banconiere di tavola calda, addetto alla consegna di pizze, aiuto cuoco di ristorante, barman, aiuto cameriere di ristorante, muratore in mattoni, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, aiuto cameriere ai piani, elettricista manutentore di impianti, montatore ponteggi, addetto alle pulizie negli stabili, commesso di vendita, addetto alle pulizie di interni, lavapiatti, barista, tuttofare d’albergo, estetista, carpentiere in ferro, bracciante agricolo, Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia, receptionist, addetto al ricevimento negli alberghi, massaggiatore estetico, perito agrario, operaio agricolo qualificato, raccolti misti, meccanico motorista, Baristi e e professioni assimilate, addetto all’accoglienza clienti, addetto alle pulizie negli stabili, donna tuttofare, cantiniere (industria vinicola), vendemmiatore, LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo. Se vuoi candidarti a queste offerte registrati sul sito www.turismolavoro.it. Dopo esserti registrato contatta l’operatore EBTT per attivare la tua candidatura del centro servizio di Grosseto al 0564416375 o grosseto@ebtt.it.

Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca una barista con esperienza di caffetteria orario solo di giorno max fino alle 20 con turni (cod 13066) – URGENTE

Stabilimento balneare a Punta ala ricerca una barista, minima esperienza di caffetteria orario solo di giorno max fino alle 19.30 pat automunita (cod 13113)

Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca una segretaria ricevimento e cassa con esperienza nel settore conoscenza lingua tedesca orario su turni dalle 8.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 22.00 stagione lunga (cod 13112)

Pubblico esercizio a Tirli ricerca una cameriere di sala con minima esperienza orario solo serale no alloggio pat b automunito e un aiuto cuoco apprendista orario full time la mattina fare la pasta fresca e la sera aiuto al cuoco con alloggio con minima esperienza al settore (cod 13100)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/tuttofare di cucina anche prima esperienza orario part time a giugno poi full time luglio e agosto possibilità di lavorare anche nei weekend in inverno (cod 13089)

Albergo nella zona di Fonteblanda ricerca cameriere ai piani con minima esperienza si valuta alloggio dalle 8.30-15.30 con 1 giorno di riposo (cod 13134)

Albergo nella zona di Gavorrano ricerca cameriere ai piani, cuochi, pizzaioli e aiuto cuochi orario su turni pat b automuniti (cod 13258-13261)

Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca un aiuto cuoco con esperienza di pulizia di pesce e preparazioni piatti freddi (cod 13206)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca per extra e weekend un lavapiatti (cod 13254) e una cameriera sempre per extra (cod 13255)

Villaggio turistico a Follonica ricerca una reception con esperienza anche minima nel settore no alloggio personale della zona o zone limitrofe orario su turni conoscenza lingua inglese (cod 13253)

Pubblico esercizio a Rocchette ricerca 2 camerieri di sala con esperienza anche minima orario o serale o spezzato pat b automuniti (cod 13252)

Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore orario serale (cod 13248)

Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca urgentemente un aiuto cuoco con esperienza anche minima orario serale (cod 13159)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un bagnino con brevetto da subito (13288)

Bar a Castiglione della pescaia ricerca un comis di bar, un assistente di sala e aiuto cucina (cod 13284,13285, 13286)

Pubblico esercizio a Talamone ricerca un aiuto cuoco addetto alla griglia e fritture no alloggio orario serale (cod 13152)

Pizzeria a Marina di Grosseto ricerca un pizzaiolo con forno a legna (cod 13203)

Campeggio a Punta ala ricerca un tuttofare di cucina con minima esperienza si offre vitto e alloggio (cod 13312)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto pizzaiolo per infornare con forno a legna (cod 13369)

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con orario spezzato con esperienza (cod 13362)

Albergo a Principina a mare ricerca una cameriera ai piani orario di giorno minima esperienza obbligatoria (cod 13351)

Pubblico esercizio a Buriano ricerca una cameriera di sala orario solo serale dalle 19 in poi (cod 13370) pat b automunito

Albergo a Grosseto ricerca un’aiuto cuoca e la mattina di supporto alle colazioni con esperienza nel settore orario dal lunedì al venerdì 18-23, sabato e domenica festa, lunedì doppio turno e tre volte a settimana appoggio alle colazioni dalle 7 alle 10 possibilità di lavorare tutto l’anno (cod 13372)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

COMMIS SALA – Le risorse inserite faranno riferimento al Responsabile di Sala, si occuperanno della mise en place, preparazione del materiale per la tavola, del servizio al tavolo, della pulitura del pesce e della carne, dell’allestimento delle pietanze fredde, della pulizia della tavola, del riordino della sala e cura dell’igiene delle attrezzature.

I/le candidati/e ideali sono in possesso del diploma di scuola alberghiera e/o titoli equipollenti. Hanno una fluente conoscenza della Lingua Inglese, hanno una forte predisposizione al contatto con il pubblico.

Completano il profilo: l’attenzione del dettaglio, rispetto e creazione di soluzioni ad alto standard qualitativo, flessibilità oraria

Si richiede la disponibilità a lavorare su turni spezzati. Automuniti

Luogo di lavoro: Provincia di Grosseto.

STAGE BACK OFFICE COMMERCIALE – Manpower srl seleziona, per strutturata Azienda Cliente, uno/a stagista back office commerciale.

La risorsa selezionata, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà delle seguenti attività:

-Gestione ed evasione ordini mercato Italia: supporto diretto al responsabile back office per l’intero flusso

-Attività di customer service

-Preparazione e gestione reportistica.

Nello specifico la risorsa seguirà la gestione dell’offerta e dell’ordine, del credito, del customer service e assistenza.

Il profilo ideale è in possesso del titolo di studio in ambito linguistico/economico, ha una conoscenza di base della lingua Inglese, un’ottima padronanza degli strumenti informatici (eleborazione testi, gestione della posta elettronica, excel). Completano il profilo buone doti organizzative e buona gestione delle priorità, orientamento al cliente e propensione alle relazioni.

Si offre uno stage d 6 mesi

CANTINIERE – La risorsa sarà inserita all’interno dell’area produttiva, seguirà il ciclo produttivo e le varie fasi della produzione. In particolare, si occuperà del travaso vino in vasche inox, botti e barrique, filtrazione del vino, dell’igiene della cantina, imbottigliamento, confezionamento. Inoltre, si occuperà della Vendemmia nelle fasi di ricevimento uva, pressatura, travasi e igiene macchine.

La risorsa ideale ha già maturato esperienza pregressa nella mansione ed è preferibilmente in possesso di diploma in ambito agrario e/o laurea in Enologia. Si offre un contratto full time settore agricolo.

TECNICO ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE – Per azienda importante nel settore servizi, selezioniamo giovani dinamici, che si occuperanno delle attività di pulizia richiesta dalle aziende con l’obiettivo di prevenire e proteggere gli ambienti interni salutari per le persone. Visualizzerà gli appuntamenti ed il materiale da utilizzare su un palmare, si recherà dal cliente ed effettuerà l’intervento nel rispetto delle normative vigente.

COSA E RICHIESTO: usare i dispositivi touchscreen, avere un buon standing , sapersi rapportare con i clienti, che saranno referenti aziendali o privati. Fondamentale essere in possesso di patente B ed avere dimestichezza nella guida. COSA VIENE OFFERTO Attività FT, 40 h settimanali, dal Lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16. è richiesta disponibilità di effettuare attività lavorativa di sabato e/o eventuali notturni solo su richiesta del cliente e solo in alcuni periodi. Si offre contratto in somministrazione di un mese con possibilità di proroghe successive. Luogo di lavoro: GROSSETO.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell`ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all`eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l`esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all`albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l`Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

CAMERIERE AI PIANI – Per struttura alberghiera prestigiosa, selezioniamo cameriere ai piani per pulizie e riordino delle camere e bagni, del rifacimento letti e del rifornimento biancheria. Il lavoro si svolge dalle ore 9.00-13.00 oppure e viene richiesta la disponibilità al turno serale dalle 18.00-22.00 per due volte a settimana. Il lavoro si svolge 6 giorni su 7 con un giorno di riposo infrasettimanale.

Il/la candidato/a ideale ha precedentemente svolto esperienza in pulizie alberghiere e in strutture similari. Inoltre è in possesso di doti di precisione e capacità di lavorare a ritmi sostenuti. Automuniti. Luogo di Lavoro: Braccagni (GR)

INFERMIERE/I – Follonica. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti degenti presso i presidi ospedalieri e territoriali a gestione diretta dell`ASL. Il/la candidato/a si occuperà di soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica degli utenti afferenti ai diversi setting di competenza del ruolo.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare destinato a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Assicurazione RC

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Disponibilità su più di uno dei presidi indicati

– automunito/a

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

MULETTISTI – Per nostra azienda cliente operante nell’ambito ambientale selezioniamo 5 mulettisti per mansioni di carico e scarico imballaggi.

Il lavoro consiste nello smistamento di imballaggi di medie dimensioni e nello spostamento tramite muletto o pala meccanica dalla zona di imballaggio alla zona di scarico materiali dello stabilimento.

La risorsa ideale è in possesso della patente per il muletto e abilità all’utilizzo dello stesso. Si richiede la disponibilità al lavoro su turni di 6 h mattutini, pomeridiani, notturni. Richiesta disponibilità da Giugno a Settembre.

AUTISTI CAMION con patente C e CQC trasporto merci in corso di validità. La risorsa si occuperà dei servizi di Trasporto Merci.

Requisiti indispensabili: possesso della patente C e CQC merci in corso di validità. Disponibilità al lavoro su turni, carico/scarico merci, flessibilità e spirito di collaborazione completano il profilo. Inserimento con contratto di somministrazione, full time, 5 giorni su 6, prospettive di Inserimento.

Zona Lavoro: Provincia di Grosseto e limitrofi Il/la candidato ideale ha maturato esperienza pregressa anche breve nella guida di mezzi pesanti in cui è richiesta la patente C. Indispensabile possesso di CQC traporto merci in corso di validità.

OPERAIO ADDETTO AL CARROPONTE – Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:

– esperienza pregressa nella mansione, almeno 1 anno

– disponibilità a lavorare su 3 turni

– dinamicità e buone capacità relazionali

– essere muniti di patentino per la conduzione del carroponte.

Le risorse si occuperanno della movimentazione di carichi tramite l’utilizzo del carroponte.

Completano il profilo: buone capacità di problem solving e capacità di lavorare in team, predisposizione all’apprendimento, dinamicità, flessibilità e motivazione.

Disponibilità oraria: Full Time

Patente: B

Si offre contratto a Tempo determinato, con prospettive di inserimento.

TIROCINANTE ADDETTO/ADDETTA VENDITA SETTORE PET CARE – Il/La candidato/a si occuperà di:

– Assistenza alla clientela

– Rifornimento degli scaffali e cura degli spazi espositivi

– Riordino e pulizia del punto vendita

Il/La candidato/a ideale ha maturato mostra dinamicità e motivazione.

– È intraprendente e ha buone capacità relazionali.

– È disponibile a svolgere orari spezzati l’orario è full time con due gg di riposo a settimana. Si valutano candidature anche alla prima esperienza di lavoro. La sede di lavoro è FOLLONICA (GR) Si richiede il domicilio e/o la residenze nelle immediate vicinanze di questa località

Il contratto:

Si offre iniziale inserimento in tirocinio retribuito con eventuale possibilità di proroga

INFERMIERE per Asl Sud est – Il candidato andrà ad operare presso il presidio ospedaliero di pertinenza in collaborazione con l`equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere psico fisico del malato.

Il profilo:

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul territorio.

La sede: Orbetello, Pititigliano, Grosseto

Si offre: Un contratto a tempo determinato su una turnistica in quinta.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l`azienda usl toscana sud est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

OSTETRICO – Il/La candidato/a dovrà operare presso presidio Ospedaliero e/o territoriale e si occuperà della diade madre-bambino in sala parto, reparto e in base alle esigenze interne anche sul territorio presso presidi ambulatoriali e consultori. ASSISTENZA OSTETRICA NEL PERIODO PRENATALE ALLA GESTANTE, ALLA PARTORIENTE, AL NEONATO E ALLA PUERPERA.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del paziente.

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Ostetricia da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione al collegio professionale di competenza da produrre in sede di colloquio di selezione

– Assicurazione delle professioni sanitarie

– Preferibilmente esperienza pregressa nell’ambito Ospedaliero Ostetrico Neonatale e Sala parto

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

– Domicilio in provincia d o nelle zone limitrofe

Si richiede disponibilità immediata.

Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’azienda cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

ELETTRICISTA – Manpower SRL, filiale di Grosseto, ricerca per azienda cliente un Elettricista con esperienza minima.

La risorsa sarà inserita in un team che si occuperà della manutenzione e dell`installazione di impianti elettrici civili e/o industriali presso i cantieri dell`azienda stessa.

Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:

– esperienza minima di 2 anni nel ruolo

– ottima manualità

– capacità di lettura disegni tecnici

Si offre:

contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive di inserimento.

ADDETTO/A CONTABILE a Grosseto. La risorsa si occuperà della gestione della fatturazione attiva e passiva (Italia) e della corretta esecuzione di tutte le attività legate alla fatturazione sotto l`aspetto formale, normativo e fiscale in collaborazione con le altre funzioni aziendali.

Si occuperà della fatturazione in ambito di cantiere e dovrà supportare l`ufficio nelle attività della corretta applicazione delle procedure aziendali.

Si occuperà di gestire le attività connesse alle chiusure contabili di fine mese, con responsabilità della correttezza e tempestività dei dati forniti.

RESPONSABILE TECNICO DI COMMESSA -Mansioni richieste:

-Studio iniziale della commessa in tutti i vari aspetti : budget, criticità operative o di reperimento materiali ecc. e studio di eventuali varianti da proporre, sia riguardo ai materiali previsti che ad altre soluzioni tecniche

-Organizzazione generale del cantiere da impostare in collaborazione con l’Assistente di cantiere

-Direzione generale della commessa

-Rapporti con la Direzione lavori e la Committenza

-Contabilità dei lavori

-Coordinamento con i programmi operativi aziendali

Il profilo ricercato:

-Laurea in Ingegneria Civile, Edile o titolo equipollente

-Esperienza maturata nella gestione di commesse per la realizzazione di opere generali e infrastrutturali

-Esperienza maturata nella gestione di cantieri

-Probelm Solving e gestione di squadre tecniche

– Residenza in Toscana

RAL e inquadramento verranno commisurati in base all’esperienza del candidato.

Contratto a tempo Indeterminato con relativo periodo di prova come previsto dal CCNL

ASSISTENTE DI CANTIERE – dovrà occuparsi dell’ Organizzazione iniziale del cantiere, Direzione operativa quotidiana del cantiere, Gestione personale e mezzi, controllo sicurezza, Approvvigionamento materiali occorrenti quotidianamente sul cantiere,

Redazione rapporti giornalieri di lavoro come da modello aziendale e sarà responsabile della documentazione cartacea inerente i lavori e pervenuta direttamente in cantiere quali, ad esempio, DDT, Formulari Rifiuti, Fatture ecc.

Rientrerà nei suoi compiti collaborare con le altre figure tecniche aziendali: topografo, geologo, Responsabile di Commessa, contabile lavori,

Rendicontare e confrontarsi con il Responsabile di Commessa, sia per la gestione generale del cantiere che per la gestione imprevista, non ordinaria.

Sarà, inoltre, in stretto Contatto con la Direzione Lavori sugli aspetti operativi.

Avrà conseguito una formazione scolastica in Geometra o Perito Industriale Edile, o titolo equivalente e avrà maturato un’esperienza in gestione di cantieri per la realizzazione di opere generali e infrastrutture, nonché una conoscenza approfondita in di materia di sicurezza e approvvigionamento materiali del cantiere.

Completa la professionalità un’esperienza maturata nella gestione degli operai del cantiere e interfaccia varie figure operanti nella commessa.

Probelm Solving e gestione di squadre tecniche. Dimestichezza con gli strumenti informatici. Flessibilità territoriale.

Residenza in Toscana.

RAL e inquadramento verranno commisurati in relazione all’Assistente di Cantiere prescelto.

Contratto a tempo Indeterminato con relativo periodo di prova come previsto dal CCNL.

Benefit : pc, cellulare aziendale, disponibilità auto aziendale per uso lavorativo, possibilità di eventuale alloggio se necessario allo svolgimento delle attività.

INGEGNERE ELETTROTECNICO – Per azienda settore elettrico e termoidraulico selezioniamo Ingegnere Elettrotecnico per mansioni di progettazione e stesura elaborati tecnici, disegni tecnici, configurazione e programmazione di sistemi di telecontrollo ed automazione industriale.

La risorsa ideale è in possesso della Laurea in Elettrotecnica o Informatica indirizzo automazione,

Si richiede la conoscenza di programma informatico Autocad e la conoscenza nell’ambito della diagnostica di quadri di automazione.

Completano il profilo caratteristiche quali la flessibilità e disponibilità brevi trasferte sul territorio Italiano.

INSURANCE SPECIALIST – UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, è alla ricerca di un INSURANCE SPECIALIST per la propria sede Assicooop di Grosseto/Siena

La risorsa, inserita nel dipartimento commerciale, supporterà i sales nella proposta tecnica dei servizi assicurativi e nell’analisi dei prodotti offerti, in particolar modo nel ramo aziende.

La figura in questione si occuperà delle seguenti attività:

Interfacciandosi con commerciali e clienti, dettaglierà i contenuti tecnici dei prodotti offerti

Studia i Rami Ministeriali (Rischi Diversi Persone, Infortuni, Malattia, Incendio, Furto, Responsabilità Civile)

Conosce e sviluppa tecniche di Analisi e valutazione dei Rischi Persone e Aziende

Forma la rete distributiva sui prodotti assicurativi

REQUISITI

– Laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, statistiche o in Ingegneria Gestionale

– Minima esperienza in attività di misurazione della performance commerciale e di benchmarking (KPI, Best practices, etc.)

– Conoscenza dei sistemi di Risk Management e Loss Prevention

– Interesse per i processi assicurativi, con particolare riferimento agli aspetti di contrattualistici e operativi

– ottima padronanza del pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint)

COMPLETANO IL PROFILO:

– Abilità comunicative e relazionali, predisposizione ai rapporti interpersonali, orientamento al miglioramento continuo, proattività ed intraprendenza.

– abilità nella ricerca delle informazioni, analisi, sintesi, attitudine al problem solving, capacità di pianificare il lavoro e orientamento all’obiettivo

– affidabilità, accuratezza e precisione

– propensione al lavoro in team e alla collaborazione, flessibilità e capacità di gestire lo stress.

Ambiti territoriali di inserimento: Grosseto/Siena

Contratto a tempo determinato di 12 mesi, CCNL Assicoop, in contemporanea al Talent Program annuale ”Talenti in Azione” a cura di Unica, Academy del Gruppo Unipol.

ADDETTO/A RICEVIMENTO E CASSA – Per prestigioso agriturismo, siamo alla ricerca di una figura addetto/a al ricevimento e cassa con mansioni di accoglienza clienti, gestione prenotazioni e booking.

La risorsa dovrà occuparsi oltre del front e back office, anche delle colazioni, degli eventi di degustazione e del wineshop. All’occorrenza si occupa della manutenzione e gestione ordinaria della residenza privata, con sede nelle colline Grossetane

Il profilo ideale ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 3/4 anni, possiede ottime capacità manuali e conoscenza di base dell’impiantistica domestica, grande discrezione e flessibilità. Si richiede la conoscenza fluente della lingua Inglese e conoscenza dei gestionali informatici di albergo e dimestichezza con i Social Media. Preferibile esperienza all’estero in ambito horeca.

Inserimento diretto con prospettiva di stabilizzazione. Si offre alloggio con ingresso privato e indipendente all’interno della proprietà.

Zona di lavoro: Provincia di Grosseto

PROGETTISTA ELETTRICO – Il lavoro: La risorsa verrà inserita all’ interno dell’ ingegneria e si occuperà della gestione dello sviluppo tecnologico dei sistemi elettrici ed elettronici, assicurando la corretta progettazione e realizzazione operativa dei meccanismi e dei sistemi elettrici ed elettronici necessari per il funzionamento dei macchinari.

Parteciperà inoltre all’industrializzazione dei nuovi prodotti relative all’ambito dell’elettronica, allo studio ed alla messa a punto di nuove tecnologie di processo.

La risorsa ideale possiede diploma o titolo di laurea in ambito elettrotecnico o elettronico, ha maturato esperienza nelle attività di disegno e progettazione in ambito elettrico e nella progettazione di componenti.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di Autocad per progettazione 2D e 3D.

Predisposizione a lavorare in team, flessibilità, capacità analitiche completano il profilo.

Assunzione diretta in azienda. Orbetello.

APPRENDISTA CUOCO – Per prestigiosa azienda leader del settore vitivinicolo, nell’ottica di un ulteriore potenziamento nell’ambito Food, selezioniamo un/un’apprendista cuoco/a che viene inserito in un percorso di crescita per essere avviato alla professione di cuoco/a.

Il profilo ideale è in possesso del diploma di scuola alberghiero e/o titoli equipollenti. è richiesta disponibilità a lavorare su turni e doppio turno. Completano il profilo passione per il settore della cucina, spirito di squadra, affidabilità e precisione. Automuniti e HACCP in corso di validità.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Per solida realtà aziendale del settore servizi, Manpower ha avviato una Campagna di Reclutamento di Personale appartenente alle Categorie Protette (art.1/18 – L.68/99), da inserire presso gli uffici di Grosseto. Le figure ricercate sono:- Back Office Amministrativo/Contabile, – Back Office Commerciale, – Specialisti Amministrazione del Personale.

L’offerta è rivolta a persone appartenenti alle Categorie Protette (art.1/18 – L.68/99), sia neolaureati in cerca di prima occupazione che con esperienza pregressa in analoghe mansioni.

Viene offerta assunzione diretta come da CCNL di riferimento, con pacchetto retributivo secondo esperienza e/o capacità. Sede di lavoro: Grosseto (GR).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

APPRENDISTA MAGAZZINIERE PER CENTRO LOGISTICO AMAZON – Il magazziniere si occuperà di movimentare la merce e il collettame vario con relativo carico e scarico.

Richiesta forte attitudine al lavoro e alla movimentazione manuale dei singoli pacchi; capacità di usare gli ordinari strumenti informatici e palmari vari.

Contratto di lavoro di apprendistato: Richiesta una età dai 18 ai 29 anni non compiuti.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto.

PERITO INGEGNERE PROGRAMMATORE INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Perito oppure un Ingegnere Informatico diplomato o laureato in Informatica per ricoprire il ruolo di Programmatore.

La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.

Si richiede il titolo di diploma di scuola superiore o laurea inerente al ruolo.

Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time Lun-Sab, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

PERITO ELETTRICO JUNIOR – Sei interessato ad un percorso di crescita nel settore dell’automazione industriale?

Stiamo cercando allievi in ‘Tecnico dell’automazione dei processi produttivi’ (IFTS)

I candidati selezionati verranno inseriti come apprendisti di primo livello in un progetto della durata di un anno, che si articolerà tra ore in aula e ore di pratica nei reparti di un’importante azienda del territorio di Grosseto, la Elettromar spa in affiancamento a professionisti del settore. Durante il percorso annuale gli Apprendisti svolgeranno il loro iter di inserimento nei reparti più attinenti, sulla base di attitudini e competenze acquisite.

SEDE: Follonica (GR)

REQUISITI: massimo 25 anni non compiuti. Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettrotecnico, interesse ad intraprendere un percorso lavorativo ma anche formativo, predisposizione al lavoro in team ed a trasferte estere.

MECCANICO DI OFFICINA SETTORE MOTO – La risorsa, rispondendo al capo officina, gestirà la presa in carico del mezzo occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare svolgerà le seguenti mansioni:

tagliandi

revisioni

diagnosi

interventi di meccanica e/o elettronica

pulizia della propria postazione

Requisiti:

Diploma di tipo tecnico/meccanico

Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo

Ottima conoscenza del PC per eseguire diagnosi

Patente moto

Disponibilità a lavorare anche il sabato mattina; orario di lavoro tempo pieno.

IMPIEGATO ADDETTO ALL’UFFICIO TECNICO con ottima conoscenza di AutoCAD in possesso o di un diploma o di laurea tecnica anche senza esperienza nel ruolo che si occuperà principalmente di progettazione, disegno tecnico, elaborazione documenti e pratiche amministrative, sopralluoghi sui cantieri, impiego nell’area ricerca e sviluppo. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato in orario giornaliero, dal lunedì al venerdì, per fare esperienza sul campo con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. CCNL di categoria.

LOGISTIC MANAGER – Logistic Manager con propensione alla crescita professionale.

La necessità di inserire questa figura nasce dall’esigenza di riorganizzare vari magazzini e della riorganizzazione in termini di approvvigionamenti, costi e stoccaggio.

Si richiede una buona esperienza nella gestione della logistica interna in ottica Lean e in modo informatizzato, nella gestione dei flussi informativi e documentali delle merci, nella realizzazione della programmazione del ciclo logistico integrato delle merci, nella standardizzazione dei processi di gestione delle merci secondo i principi del miglioramento continuo, un approccio manageriale e multitasking, il possesso della laurea in Ingegneria Gestionale.

Disponibilità a trasferte estere. CCNL di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Follonica (Gr).

MECCANICO – ALI, filiale di Grosseto, ricerca per azienda cliente un/a meccanico/a che si occupi della manutenzione di impianti.

La figura si occuperà di eseguire manutenzioni su strutture in ferro e componenti dell’impianto industriale.

Si richiede esperienza pregressa nel ruolo di meccanico, carpentiere o nella saldatura a filo e/o saldatura a elettrodo.

Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato, finalizzato ad una stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Grosseto

Full-time, 36 h settimanali

Livello di inquadramento da valutare in base all’esperienza.

SALUMIERE E MACELLAIO – Reclutiamo per un supermercato un Salumiere Gastronomo Pizzicagnolo e un Macellaio. Richieta pregressa esperienza nel ruolo di almeno 1 anno, dimestichezza nell’utilizzo dell’affettatrice, ordine, pulizia e massima serietà, conoscenze merceologiche su salumi e formaggi, nozioni di igiene alimentare, uso delle attrezzature, gestione dei cicli di produzione, possesso di buone competenze relazionali da mettere in atto con aiutanti, superiori e clienti. CCNL di categoria. Orario di lavoro 40 ore settimanali con possibilità di lavorare il fine settimana con riposo compensativo in un giorno feriale. Luogo di lavoro Grosseto.

CAMERIERE – ALI filiale di Grosseto ricerca per Azienda cliente un/una cameriere/a.

La risorsa si occuperà dell’accoglienza dei clienti, servizio al tavolo, gestione della sala e degli ordini.

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo ma si valutano anche profili senza esperienza, con predisposizione per il lavoro al pubblico, dinamici e flessibili.

Si offre iniziale contratto determinato in somministrazione.

Orario di lavoro: 40 h settimanali da Lunedì alla Domenica, su turni.

Luogo di lavoro: Alberese (GR).

Si richiede disponibilità a lavorare nella fascia serale, dalle h 18:00.

FISCALISTA TRIBUTARISTA – La figura sarà inserita all’interno di un ufficio di 5 persone e risponderà al Responsabile Amministrazione e Finanza.

Le mansioni principali:

Supporto redazione di bilanci civilistici

Supporto a redazione bilancio consolidato

Verifica contabilità generale

Assistenza al responsabile Amministrazione e Finanza nella preparazione del Calcolo imposte

Preparazione dichiarativi fiscali per Srl (Lipe, Esterometro, 730, Unico, Comunicazione e Dichiarazione Iva, Intrastat, Iper e Super ammortamenti)

Compilazione della reportistica ISTAT

Gestione e contabilizzazione Crediti d’imposta (R&S e Industria 4.0) e finanziamenti agevolati

Verifica fatture elettroniche.

Il profilo ideale:

Diploma di ragioneria o eventuale Laurea

Esperienza di 4-5 anni nel ruolo amministrativo/fiscale all’interno di un ufficio amministrativo di aziende strutturate o presso studi commercialisti o associazioni di categoria.

Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza.

Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

MAGAZZINIERI con inserimento immediato. La risorsa ideale possiede il patentino per muletto ed ha esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto iniziale fino al 31/07/2021, con possibilità di nuova assunzione a Settembre 2021. Trattandosi di inserimento immediato, si richiede disponibilità a lavorare da subito. Orario di lavoro: 8:00 – 12:30 / 14.30 – 18:00. Sede di lavoro: Grosseto. Contratto in somministrazione a tempo determinato.

CORRIERI per azienda di Castiglione della Pescaia. Il candidato si occuperà di svolgere attività di magazzino, carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto e in parte in quello della provincia di Livorno. Il candidato ideale ha buone doti relazionali, è flessibile ed ha una forte motivazione al lavoro. Si offre contratto a tempo determinato, full time su turni. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia (GR). Richiesto il possesso della patente B.

SORVEGLIAMENTO NOTTURNO – ALI filiale di Grosseto ricerca per Azienda cliente un/una sorvegliante notturno/a. La risorsa si occuperà di sorvegliare la zona di proprietà della struttura durante le ore notturne. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia. Orario: 16 h settimanali nelle notti di Sabato e Domenica. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

COMMIS DI SALA – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un/a Commis di Sala con esperienza nel ruolo.

Il nostro committente è un Pub Ristorante e la figura che sta ricercando dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti, servizio ai tavoli, esposizione e vendita dei prodotti e piatti sul menù, elaborazione scontrini e gestione della cassa.

Richiesta esperienza nel ruolo e conoscenza tassativa della lingua inglese.

Orario full time su 7 giorni con un giorno di riposo infrasettimanale, servizio richiesto a pranzo e cena. Contratto stagionale da Maggio ad Ottobre, con eventuale possibilità di proseguo nel periodo invernale con orario part-time il fine settimana. Inquadramento iniziale 6°liv. del Ccnl Turismo Pubblici Esercizi.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – ALI filiale di Grosseto ricerca una Risorsa da inserire nell’organico aziendale per la fase di implementazione del gestionale dell’Azienda cliente.

La risorsa ideale conosce il programma DYNAMICS 365 ed ha esperienza maturata nel settore dall’amministrazione e contabilità.

Si offre contratto a tempo determinato di un mese in quanto è il periodo necessario per l’implementazione.

Luogo di lavoro: Grosseto

Orario di lavoro: full time dalle 9 alle 18, 40h settimanali dal Lunedì al Venerdì.

AUSILIARI DEL TRAFFICO per il Comune di Castiglione della Pescaia.

Le Risorse si occuperanno di effettuare l’accertamento delle violazioni relative alla sosta sul territorio di riferimento ed in generale del codice della strada.

Si richiede il possesso del Diploma di Scuola Superiore.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

Orario di lavoro: su turni per un totale di 36 h settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, dal Lunedì alla Domenica.

Luogo di lavoro: Castiglione e Punta Ala (GR), spostamento con scooter fornito dall’Azienda.

TECNICO FRIGORISTA ADDETTO ALL’ARREDAMENTO.

La risorsa, si occuperà di: Controllo perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore senza entrare nel circuito frigorifero;

Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Installazione di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Regolamentazione e norme tecniche applicabili;

Prevenzione delle emissioni;

Recupero dei gas fluorurati a effetto serra;

Manipolazione sicura delle apparecchiature;

Arredare l’ambiente di lavoro di bar e di interni di locali pubblici ed esercizi commerciali con articoli quali banchi, vetrine, retrobanchi, espositori.

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico;

Preferibile possesso del patentino per frigorista;

Conoscenza di disegno meccanico e di schemi elettrici/elettronici;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di officina e di misura.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Grosseto.

AUTISTA PATENTE C + CQC. Il camionista trasportatore conduttore di mezzi pesanti camion utilizzerà anche la gru del camion per movimentare la merce.

Richiesta esperienza nel ruolo, nell’uso della gru del camion e patentino gruista. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro 40 ore del lunedì al venerdì. CCNL di

categoria. Primo contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione fissa.

ADDETTO AL MONTAGGIO – Il candidato ideale ha maturato esperienza lavorativa all’interno di un comparto produttivo in un reparto di montaggio, assemblaggio, riparazione meccanica e nell’uso gli strumenti da banco quali trapani, avvitatori, cacciaviti, mola, smerigliatrice, attività di saldatura in genere. Richiesta la conosenza del disegno meccanico tecnico. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Massa Marittima (Gr). Primo contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi.

MAGAZZINIERE ADDETTO/A AL BANCO VENDITA con conoscenze nei settori dell’idraulica, della metalmeccanica, dell’edilizia (materiale idraulico in genere, d’arredo bagno come box doccia, vasche da bagno, sanitari, piastrelle e pavimenti; termoidraulica; utensili meccanici come: torni, frese, punte, mandrini, settore edile, coibentazione, isolamento termico acustico.

La persona dovrà fare attività di magazziniere + banconiere al banco vendita.

La risorsa dovrà essere in possesso: Abilitazione all’uso del muletto/carrello elevatore in magazzino.

Capagità di gestione: riordino del magazzino; scarico merce da camion; stoccaggio a magazzino.

Capacità di vendita al bancone; rapporto diretto con la clientela; ausilio al cliente per carico materiale.

Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro 40 ore settimanali. CCNL di categoria. Assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTI ALLE VENDITE per un supermercato. Le risorse si occuperanno delle seguenti attività: scarico camion e sistemazione dei prodotti sugli scaffali, movimentazione e spostamento dei prodotti stessi, attività di cassa, sistemazione del luogo di lavoro ed assistenza clienti.

I candidati ideali sono persone dinamiche, con attitudine alla vendita, al lavoro in team e propensione alla crescita professionale.

Preferibile esperienza pregressa nel ruolo.

Si richiede disponibilità full time ed al lavoro su turni, dal lunedì alla domenica.

Si offre iniziale contratto in somministrazione, finalizzato ad assunzione stabile.

Zona di lavoro: Grosseto

CCNL Commercio.

DIPLOMATO PERITO MECCANICO all’Istituto Tecnico Industriale. Si occuperà della redazione e dell’aggiornamento del DVR documento di valutazione dei rischi, della manutenzione degli estintori in azienda, della gestione nel magazzino del materiale inerente la sicurezza sul lavoro aziendale e della elaborazione e predisposizione di tutta la documentazione in materia. Luogo di lavoro Grosseto. Il contratto iniziale a tempo determianto è finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO. Si richiede una precedente esperienza nella mansione, buona manualità, ottimo utilizzo dei comuni strumenti da banco, smerigliatrice, mola, conoscenza del disegno tecnico. Gradita la conoscenza della saldatura.

Le figure inserite in team di lavoro si occuperanno di assemblaggio di parti meccaniche.

Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al venerdì.

Si offre assunzione a tempo determinato di due mesi. CCLN di categoria.

Zona di lavoro: Massa Marittima (Gr).

GEOMETRA IMPIEGATO UFFICIO TECNICO. La risorsa inserita si occuperà di progettazione, messe in tavola in 2D e modellazione 3D. Richiesta formazione come Geometra, ottima conoscenza del disegno tecnico e padronanza dell’uso del PC e CAD. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Primo contratto a tempo determinato di 3/6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Siena.

AUTISTA in possesso della sola patente di guida di categoria C. Non è necessario il CQC merci. Il candidato inserito nel team di lavoro si occuperà di svolgere attività di magazzino, carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto. Il candidato ideale è flessibile ed ha una forte motivazione al lavoro. E’ requisito preferenziale aver maturato una precedenza esperienza nella guida di camion o di furgoni. Il contratto a tempo determinato è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Richiesto un sabato al mese lavorativo. Da contratto un mese di ferie pagate nell’anno solare. Luogo di lavoro vicinanze di Arcidosso (Gr).

OPERAIO ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO E AL MONTAGGIO di componenti metalliche ed elettriche. Richiesta una buona manualità e la capacità di utlizzare cacciavite, pinza e strumenti utenzili in genere. Ideale il possesso di un diploma di scuola superiore tecnico come per esempio perito eletterico o elettronico o elettrotecnico o elettromeccanico o geometra. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Contratto a tempo determinato iniziale di 3/6 mesi.

AIUTO CUOCO e BARISTA per stagione estiva. I candidati ideale sono persone responsabili con una grande passione per la cucina e per il bar.

I profili selezionati si occuperanno dell’aiuto nella gestione della materia prima, nella preparazione della linea e di seguire le ricette e le direttive provenienti dagli chef o della gestione del bar.

REQUISITI:

-Conoscenza delle varie partite di cucina;

-Conoscenza delle modalità di preparazione degli alimenti;

-Conoscenza ed utilizzo efficiente di tutti gli strumenti di cucina;

-Attenzione e massima cura dei dettagli;

-Predisposizione a lavorare in team;

-Conoscenza del bar

-Gradite pregresse esperienze nel ruolo, ma saranno valutati positivamente anche i profili più junior.

È RICHIESTA:

-Disponibilità ad orari flessibili (weekend, festivi, notturni); Orario di lavoro tempo pieno su sei giorni a settimana con giorno di riposo il lunedì.

-Disponibilità a lavorare su turni (anche spezzati);

-Autonomia e serietà.

CCNL di categoria. Luogo di lavoro zona Monterotondo Marittimo (Gr).

PERITO ELETTRICO JUNIOR – Sei interessato ad un percorso di crescita nel settore dell’automazione industriale?

Stiamo cercando allievi in ‘Tecnico dell’automazione dei processi produttivi’ (IFTS)

I candidati selezionati verranno inseriti come apprendisti di primo livello in un progetto formativo della durata di un anno, che si articolerà tra ore in aula e ore di pratica nei reparti di un’importante azienda del territorio di Grosseto, la Elettromar spa in affiancamento a professionisti del settore. Durante il percorso annuale gli Apprendisti svolgeranno il loro iter di inserimento nei reparti più attinenti, sulla base di attitudini e competenze acquisite.

SEDE: Follonica (GR)

REQUISITI:

Massimo 25 anni non compiuti

Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettrotecnico, interesse ad intraprendere un percorso lavorativo ma anche formativo, predisposizione al lavoro in team ed a trasferte estere.

Se credi di essere il profilo giusto non esitare ad inviarci la tua candidatura!

INGEGNERE – Ingegnere oppure Perito Elettrostrumentale.

Richiesta Laurea in Ingegneria Elettrica o Elettronica oppure Perito con documentata esperienza in attività di manutenzione e di progettazione di impianti in ambito elettrostrumentale.

Principali mansioni: Sviluppare ed eseguire, per le parti relative all’automazione e all’impiantistica elettro-strumentale, le attività di progettazione ed esecuzione finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti o alla modifica di impianti e/o apparecchiature esistenti delle impostazioni, dei vincoli di budget e delle tempistiche indicate dal responsabile di ingegneria elettrostrumentale.

Primo contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. CCNL di Categoria: RAL € 30.000,00. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

AUTISTI – Autista in possesso della pat C + CQC merci.

Il candidato inserito nel team di lavoro si occuperà di svolgere attività di magazzino, carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto e in parte in quello della provincia di Livorno.

Il candidato ideale ha buone doti relazionali, è flessibile ed ha una forte motivazione al lavoro.

E’ requisito preferenziale aver maturato una precedenza esperienza nella guida di camion.

Il contratto a tempo determinato, inizialmente, avrà un orario di lavoro ridotto (circa 20 ore settimanali) che diventerà full time con l’inizio della stagione estiva (maggio/giugno 2021).

Luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

NEO LAUREATO/A INGEGNERE GESTIONALE – La risorsa sarà inserita all’interno del team aziendale, si occuperà di organizzare le diverse fasi dei processi e flussi produttivi, tempi e metodi, ottimizzazione dei costi, tra cui anche la prevenzione e la risoluzione di problematiche correlate al ciclo di produzione continuo. Inoltre il candidato costituirà un supporto per l’area tecnica, garantendo assistenza ai clienti, anche in lingua inglese. Tra le mansioni è previsto anche il monitoraggio della certificazione qualità aziendale ISO 9001.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea, anche triennale, in Ingegneria gestionale;

Padronanza del Pacchetto Office;

Attenzione alle procedure interne e agli standard qualitativi.

Luogo di lavoro: Follonica (Gr).

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato all’interno dell’azienda cliente.

ADDETTO ALL’UFFICIO ACQUISTI – La risorsa si occuperà di: Gestire il processo di negoziazione e le condizioni di acquisto con i Fornitori; redigere contratti di fornitura. Cercare nuovi fornitori anche esteri. Identificare e ottimizzare i lotti minimi di fornitura, i lotti minimi di stock, i lotti di acquisto. Follow-up degli ordini monitorando i tempi di approvvigionamento e il rispetto delle date di consegna. Gestione delle non conformità. Valutare i fornitori assegnati tramite obiettivi assegnati (ad es. rispetto data di consegna richiesta, qualità, costi) e visite in loco. Effettuare analisi dei costi e trend per ottimizzare la strategia di fornitura. Partecipare a fiere e visitare fornitori in tutto il mondo. Analizzare e suggerire miglioramenti al processo interno di fornitura dei materiali della Società. Organizzare il piano di lavoro in base alle priorità. Richiesta esperienza nel ruolo. Gradito il possesso della Laurea in Economia. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Primo contratto di 3/6 mesi finalizzato ad una assunzione fissa. Luogo di lavoro Grosseto.

VERNICIATORE A SPRUZZO – La risorsa si occuperà della verniciatura a spruzzo di macchinari.

Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione esempio all’interno di autocarrozzerie e ottima manualità.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria.

Durata del contratto iniziale due mesi. Luogo di lavoro Grosseto.

MANOVALI EDILI/MURATORI – Ali, filiale di Grosseto, ricerca manovali edili, muratori o figure con esperienza in lavori edili stradali.

Si richiede esperienza anche minima nel settore. Le figure ricercate saranno adibite ad attività di costruzioni edili.

Contratto iniziale a tempo determinato, con prospettive di stabilizzazione.

Luogo di lavoro: Grosseto e zone limitrofe, spostamenti con mezzi aziendali.

Contratto full time.

CCNL di categoria.

CUOCO/A – La risorsa inserita presso la cucina dello stabilimento balneare si occupera’ del servizio della preparazione del pranzo e della cena.

Sede di lavoro: Marina di Grosseto.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore su sei giorni a pranzo o a cena a seconda dei turni.

Contratto a tempo determinato per stagione estiva fino al 30/09/2021 oppure ai primi di ottobre 2021. CCNL di categoria.

Si richiedono pregressa esperienza nella mansione in ristorante o in chiosco bar o in stabilimento balneare o in strutture turistiche specializzate nella preparazione di piatti tipici toscani; disponibilita’ e flessibilita’ oraria.

CONSULENTE DEL LAVORO – Si occuperà dell’amministrazione del personale dando consulenza legislativa e fiscale in merito a contratti, agevolazioni; gestirà gli adempimenti obbligatori, seguendo inoltre la parte fiscle, la contabilità e le buste paga.

Richiesto: l’abilitazione alla consulenza del lavoro, pregressa esperienza in ambito payroll, esperienza di almeno 2 anni in primari studi o services strutturati, doti di flessibilità e proattività, disponibilità a trasferte frequenti sul territorio, dimestichezza con il pacchetto Office.

CCNL di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

AGENTE IMMOBILIARE – ALI Grosseto ricerca un agente immobiliare preferibilmente abilitato per la zona nord della provincia di Grosseto (Grosseto-Castiglione-Follonica).

Il nostro committente è una società internazionale specializzata nell’intermediazione di immobili residenziali e commerciali di pregio e lusso, yacht e aeroplani nel segmento Premium. È presente in Maremma con 2 shops a Castiglione della Pescaia e nel comune di Monte Argentario (coming soon).

La figura ricercata avrà le seguenti responsabilità:

Acquisizione, vendita e locazione di immobili di pregio

Attività di ricerca di mercato e di farming

Analisi del proprio mercato di riferimento

Consulenza immobiliare qualificata ai Clienti

Valutazione di immobili

Presentazione di immobili

Implementazione delle attività di marketing e vendita

Inserimento di tutti i dati nell’esclusivo CRM

Gestione completa dei Clienti nel processo di vendita-locazione

Partecipazione a riunioni periodiche di team e eventi aziendali

Profilo ricercato:

Agente immobiliare già abilitato/a

In alternativa: profilo con esperienza nel settore immobiliare, profilo con esperienza commerciale nel settore del commercio o con titolo di Geometra/Architetto disposto a prendere il patentino di agente immobiliare

Conoscenza della provincia di Grosseto

Capacità di relazionarsi con Clientela di alto standing

Eccellenti doti comunicative e forte propensione alla vendita

Professionalità, integrità e impegno

Organizzazione e gestione del proprio lavoro in modo autonomo

Spiccata propensione al lavoro in team

Dimestichezza nell’utilizzo di smartphone, computer, pacchetto Office e CRM

Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese. Tedesco, francese e russo rappresentano un plus

Automunito/a

Si offre:

Possibilità di crescita all’interno di un Gruppo internazionale

Utilizzo di avanzati strumenti di marketing offline ed online: flyers, newsletter, brochures, servizi foto e video professionali

Accesso ad un database Clienti internazionale esclusivo

Innumerevoli opportunità di sviluppo del proprio business

Training e Formazione continui

Ambiente di lavoro professionale e stimolante

Pacchetto remunerativo di sicuro interesse

Carriera di successo in contesto globale

Il lavoro si svolge in autonomia partendo dal luogo di propria residenza, necessario recarsi in sede a Castiglione non più di 1 o 2 volte la settimana. Retribuzione a provvigione, uso di auto e cellulare propri, eccetto per le occasioni di lavoro in sede, momenti nei quali è possibile usufruire delle dotazioni aziendali.

MACELLAIO – La figura ricercata si occupa della macellazione, si dedica alla disossatura e alla preparazione di tagli primari e secondari di carne destinati alla vendita o a successive trasformazioni industriali, effettua le lavorazioni di macinatura della carne necessarie per il confezionamento dei prodotti, si occupa di pesare e confezionare la carne, lavora su impianti per la trasformazione delle carni ad elevata meccanizzazione e automazione.

Orario full time dal Lunedì al Sabato, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia.

Primo periodo di prova finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

PERITO ELETTRICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito impianti elettrici e di automazione industriale periti elettrici/elettronici/elettrotecnici.

Le figure ricercate saranno inserite ed adibite alla produzione di impianti elettrici a livello industriale e di automazione.

Richiesto Diploma di Perito e disponibilità immediata.

Contratto iniziale a tempo determinato per picco di lavoro da subito e fino all’estate con possibilità di inserimento stabile futuro.

Orario full time, luogo di lavoro Follonica, CCNL Metalmeccanica Industria, inquadramento indicativo 1° o 2° livello.

OPERAIO ADDETTO ALLA CERNITA DI RIFIUTI – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito selezione e smaltimento rifiuti un Operaio Addetto alla cabina di cernita degli stessi. L’operatore toglie e scarta materiale estraneo da nastri di trasporto. Il materiale sui nastri riviene da rifiuto differenziato ‘multimateriale’. L’operatore esegue anche operazioni di pulizia dei macchinari fermi e dei locali ed aree dello stabilimento, operazioni di cernita a terra su alluminio, Tetrapak o latta metallica. Il lavoro si svolge in turni di 6 ore per 6 giorni a settimana, per un tempo parziale di 36 ore a settimana. Gli orari dei turni sono, salvo eccezioni: dalle 5:00 alle 11:00 – dalle 11:30 alle 17:30 – dalle 18:00 alle 24:00. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo determinato per sostituzioni settimanali. Assunzione al 2°Liv CCNL Pulizie Industriali, lordo/mese €1200 più maggiorazioni per lavoro notturno.