Acquaviva Uisp, è un grossetano il nuovo coordinatore nazionale

GROSSETO – Il grossetano Maurizio Zaccherotti è il nuovo coordinatore nazionale acquaviva Uisp. Giornalista e guida ambientale, da sempre appassionato di sport acquatici e in particolare di nuoto, surf, kayak e sup, nel 2011 entra a far parte della Uisp con la sua associazione Terramare. Prima coordinatore acquaviva Uisp Grosseto, poi vicepresidente del comitato e responsabile regionale acquaviva, oggi va a ricoprire il massimo incarico nazionale nella Uisp.

“Tra i temi più importanti da sviluppare – afferma Zaccherotti – il legame tra sport e ambiente e in particolare i contratti di fiume, nonché i rapporti con le altre strutture di attività. E’ una nomina che mi rende fiero, ma che soprattutto premia il grande lavoro svolto in Maremma e in Toscana dalla nostra squadra dell’acquaviva”.