PORTO SANTO STEFANO – Questa mattina si è svolta “Argentario Clean Up Insieme”, l’iniziativa di volontariato per la pulizia delle spiagge organizzata dalla Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano, in collaborazione con Sei Toscana e con il patrocinio del comune di Monte Argentario.

I volontari hanno ripulito le spiagge di Marinella, Cantoniera, Bionda e Pozzarello, raccogliendo una trentina di sacchi di rifiuti costituiti al 90% di plastica.