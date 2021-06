Sei maremmano se dici: “dacché Berta impregnò Goro eh s’è fatto un bel capo di lavoro!”

GROSSETO – Questo è un modo di dire in rima che ho sentito diverse volte dai vecchi..all’epoca s’era all’antica e un omo pregno proprio non si immaginava. Per questo, proprio a sottolineare l’irrealizzabilità o l’assurdità di una situazione, i vecchi – scuotendo il capo in segno di disillusione o disapprovazione- dicevano, appunto: “Dacché Berta impregnò Goro eh s’è fatto un bel capo di lavoro…”.

Se quei vecchi tornassero oggi chissà che direbbero!