Ginnastica Grifone, archiviata con successo la stagione con le prove di Carlotta, Nicole e Sara

GROSSETO – Più che positiva la trasferta a Rimini dell’Asd Ginnastica Grifone alle gare FGI Silver di ginnastica ritmica, presentatasi con tre ginnaste. Nel confronto con le avversarie provenienti da tutta Italia le grossetane hanno saputo dimostrare la loro preparazione e la loro tenacia nell’affrontare questo difficile impegno.

Carlotta Marrami fra le Silver LB2-A4 si è aggiudicata la dodicesima posizione in classifica generale su 24 avversarie , si è classificata undicesima alla palla, ad un soffio dalla finale di specialità, e tredicesima al nastro.

Nicole Colucci per la categoria Silver LC-A3 si è aggiudicata la 12esima posizione in classifica generale su ben 177 avversarie e si è classificata 19esima al cerchio. Ma l’impresa memorabile è stata quella di entrare in finale nella specialità corpo libero battendo ben 104 concorrenti e riuscire poi ad aggiudicarsi un meritatissimo nono posto.

Sara Merodi nella categoria Silver LD-J1 si è aggiudicata la 32esima posizione in classifica generale su ben 136 avversarie e si è classificata 36esima al cerchio su 89 concorrenti. Anche per lei l’impresa degna di nota è stata quella di entrare in finale nella specialità clavette e riuscire ad aggiudicarsi un ottimo sesto posto su ben 61 avversarie.

Con questo campionato nazionale si conclude la lunga e difficile stagione agonistica del sodalizio grossetano. Tutte le ginnaste che hanno partecipato ai vari campionati regionali e nazionali di ginnastica ritmica hanno ottenuto ottimi risultati e dimostrato che, nonostante le mille difficoltà incontrate per riuscire ad allenarsi, l’impegno, la tenacia e la grande passione per questo sport possono fare la differenza. Adesso tecnici e ginnaste si potranno riposare per qualche settimana ma a metà luglio riprenderanno gli allenamenti estivi in preparazione delle future gare del periodo autunnale.