Da domani addio alla mascherina all’aperto. La Toscana resta zona bianca

GROSSETO – Da domani, lunedì 28 giugno, cade l’obbligo all’aperto e in zona bianca di indossare la mascherina.

Resta intanto l’obbligo di indossarla nei locali al chiuso come per esempio nei supermercati, nei centri commerciali, sui mezzi pubblici o nei negozi, e anche nei casi in cui non è possibile rispettare le regole del distanziamento.

Il ministero della Salute Roberto Speranza ha ribadito che ancora occorre stare attenti e tenere comportamenti responsabili.

L’indicazione è comunque quella di avere sempre con sé la mascherina sia perché deve essere indossata una volta che si passa da un luogo all’aperto ad uno al chiuso e anche perché ci possiamo trovare in condizioni di assembramenti o di folla.

E da domani inizia anche la seconda settimana in zona bianca per la Toscana: la nostra regione è riuscita a raggiungere i parametri previsti per la zona bianca soltanto lo scorso 21 giugno.

Ricordiamo che in zona bianca non sono previste particolari limitazioni se non l’obbligo di mascherina al chiuso, le regole del distanziamento e il divieto di assembramenti.