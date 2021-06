Coronavirus, oggi un solo nuovo positivo in provincia di Grosseto

GROSSETO – Un solo positivo in più. È quel che segnala la Asl per la giornata di oggi in provincia di Grosseto. Sei in tutta la Asl sud est (Arezzo tre, Siena due, Grosseto uno). 230 i tamponi effettuati.

Le persone positive sono 214, si registrano due guarigione e nessun decesso. La persona positiva rientra nella categoria over 80. Nove le persone ancora ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, due quelli che si trovano in terapia intensiva.

230 le persone positive. 201 al proprio domicilio. 226 coloro che si trovano in quarantena da contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 6 Provincia di Arezzo 3 Provincia di Siena 2 Provincia di Grosseto 1 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 0 0 0 1 2 0 Grosseto 0 0 0 0 0 1 Siena 1 0 0 – 0 1 Totale Asl 1 0 0 1 2 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 19 giugno Domenica 20giugno Lunedì 21giugno Martedì 22 giugno Mercoledì 23 giugno Giovedì 24 giugno Venerdi 25 giugno Sabato 26 giugno Domenica 27 giugno Arezzo 4 2 3 2 1 4 5 2 3 Siena 1 5 3 5 11 6 2 4 2 Grosseto 8 2 1 5 7 5 4 3 1 Totale Asl Tse 13 9 7 12 19 15 11 9 6

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Grosseto 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 3 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 9 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 410 Provincia di Siena 289 Provincia di Grosseto 230

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 142 Provincia di Siena 110 Provincia di Grosseto 214

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 77 Provincia di Siena 89 Provincia di Grosseto 201

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 255 Provincia di Siena 198 Provincia di Grosseto 226

Guariti Provincia di Arezzo 10 Provincia di Siena 8 Provincia di Grosseto 2