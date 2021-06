ULTIM’ORA – Si sente male sulla spiaggia: la soccorre il medico calato da Pegaso

MARINA DI GROSSETO – Una donna di circa 80 anni ha accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Marina di Grosseto nella zona nord della località balneare.

La donna, milanese, in Maremma per un periodo di vacanza, è stata soccorso da un medico che è stato calato dall’elicottero Pegaso con il verricello direttamente sulla spiaggia. Poi è stata trasferita per accertamenti all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La turista è stata soccorsa inizialmente dal bagnino che l’ha vista in difficoltà sulla riva del mare. Primi ad arrivare per i soccorsi gli operatori della Croce Rossa con la moto d’acqua. Sono stati loro a aprare in aria il razzo di segnalazione che poi ha consentito ai medici dell’emergenza a raggiungere il luogo del malore. Sul posto anche gli uomini della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia la Guardia Costiera e la Polizia municipale.

Si tratta del secondo caso in poche ore. Ieri sera infatti una persona, sempre a Marina di Grosseto, si era sentita male mentre il faceva il bagno ed era morta.