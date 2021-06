Tutto pronto per il camp del Valencia: sette giorni di lavoro, gioco e divertimento in casa Invictasauro

GROSSETO – Al via il Camp del Valencia organizzato in stretta collaborazione con la Asd Invictasauro lunedì 28 dalle ore 9, presso il centro sportivo della Asd Invictasauro. I cinquantadue ragazzi iscritti saranno seguiti da tre istruttori tutti tesserati con la società iberica i quali, tutti i giorni fino a venerdì 2 luglio, trasmetteranno la metodologia spagnola, facendoli divertire e giocare.

Il Camp sarà articolato con un obiettivo tecnico, motorio e situazionale giornaliero; in particolare la mattina è prevista un lavoro a gruppi con alcune soste per integrare liquidi e fare una colazione.

Alle 12,30 ci sarà la sosta per il pranzo e subito dopo i mister faranno un piccolo corso di spagnolo, daranno suggerimenti alimentari e altre informazioni importanti. Alle ore 15 di nuovo in campo con giochi e partite a confronto.

Il Camp terminerà alle ore 17 con una merenda finale.

Sia il presidente Paolo Brogelli, che il Responsabile della Scuola Calcio Maurizio Bruni, sono orgogliosi di aver messo in piedi tale organizzazione, esperienza importante per i partecipanti.