Sporcizia e insetti nel laboratorio della gelateria: scatta la chiusura immediata

GROSSETO – Un’ispezione da parte del Nas dei carabinieri all’interno di una gelateria della città, con annesso laboratorio per la produzione di gelato, ha fatto emergere pessime condizioni igienico-sanitarie.

La presenza di sporco diffuso e insetti infestanti vivi e morti sul pavimento e a ridosso delle attrezzature ha fatto scattare subito il provvedimento di chiusura dell’esercizio.

I carabinieri, infatti, hanno chiesto l’immediato intervento del personale della Asl, con cui è stata disposta la chiusura del locale e la sospensione dell’attività. È stato infine elevato un verbale di 1.000 euro e fornite tutte le prescrizioni per ripristinare le necessarie condizioni d’igiene e riprendere l’attività.

È stata sottoposta ai controlli anche una gelateria di Santa Fiora, la quale è stata sanzionata con un verbale di 1.500 euro, per aver detenuto, per vendita e somministrazione, circa 50 chili di gelato in vaschetta, privi di tracciabilità.

I prodotti, per un valore stimato di circa 1.000 Euro, sono stati posti in sequestro.

I controlli dei carabinieri si sono svolti in ambito dell’operazione “Estate Tranquilla”, disposta dal comando Tutela Salute, che coordina le attività dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas).