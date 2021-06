Le attività dell’Auser durante la pandemia: percorsi 50mila chilometri per aiutare il prossimo

SCANSANO – A causa dell’aumento di casi positivi al Covid-19 riscontrati in questo periodo nel comune di Scansano, l’annuale assemblea dei soci dell’associazione di volontariato Auser locale si è svolta online, attraverso una piattaforma informatica.

«L’assemblea dei soci – spiegano i volontari – ha approvato all’unanimità il bilancio 2020 che conferma e migliora il trend positivo di consolidamento economico dell’associazione, grazie soprattutto alla solidarietà di cittadini e donatori, vista la impossibilità di organizzare, in questo anno terribile, le tradizionali attività di autofinanziamento degli anni precedenti (cene, iniziative culturali e sportive)».

«L’assemblea – proseguono – è stata anche l’occasione per ripercorrere le attività Auser del 2020, un anno che per dieci mesi è stato immerso nella fase più aggressiva del Covid-19, che ha portato via oltre 100mila italiani (dati Istat) e reso oltremodo complessa la vita di tutti noi, ma in particolare delle persone più fragili per età avanzata, condizioni economiche familiari o per condizioni di salute, la parte più bisognosa di aiuto cui si rivolge l’Auser, pur con i mezzi limitati di un’associazione di volontariato».

Dal punto di vista delle adesioni, il 2020 si è concluso con 481 soci rispetto ai 366 di fine 2019 con un incremento del 31,4 per cento.

Le attività di assistenza e sostegno sono state inevitabilmente rafforzate, grazie alla dedizione di decine di volontari che, tra l’altro, hanno accompagnato persone i difficoltà a visite mediche, hanno portato la spesa a casa delle persone risultate positive o in quarantena e hanno distribuito generi di prima necessità alle persone più bisognose.

Per l’insieme di queste attività, i mezzi dell’Auser di Scansano hanno percorso 49.886km, oltre sette volte la distanza tra Roma e New York, 1,24 volte la circonferenza terrestre, tutti chilometri percorsi tra le frazioni del Comune e per portare persone con necessità a Grosseto ma anche ad Orbetello, Castel del Piano, Siena, Firenze, Montevarchi, Pisa, Bologna, Arezzo. Tutti trasporti di persone fatte in accordo con la normativa anti-Covid, da volontari e con mezzi assicurati anche per i trasportati.

Un piccolo grande aiuto quello dell’Auser di Scansano, reso possibile grazie alla dedizione altruista e del senso civico dei suoi volontari, socie e soci, alla cittadinanza di Scansano, alle Proloco ed alle aziende del territorio che sostengono l’Auser: Banca Tema, Tema Vita, il consorzio di tutela del Morellino di Scansano, la cooperativa agricola di Pomonte, la cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano.