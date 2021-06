Insetti nel ristorante: locale chiuso e 7mila euro di multa. Titolare denunciato anche per frode

CAMPAGNATICO – Denuncia per frode commerciale, 7mila euro di multa e chiusura del locale per gravi carenze igieniche: è quello che è accaduto al titolare di un ristorante a Campagnatico dopo un controllo da parte dei militari del Nas di Livorno e i Carabinieri grossetani nell’ambito dell’operazione “Estate tranquilla”, il cui obiettivo è quello di monitorare il rispetto delle normative igienico-sanitarie in attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande in genere

Nel ristorante di Campagnatico i Carabinieri hanno rilevato che a fronte di un menù che prevedeva piatti preparati con pesce fresco, in cucina è stato trovato solo pesce congelato, che veniva quindi venduto per fresco. Circa 50 chili di prodotti ittici sono stati posti in sequestro.

Le cucine, la dispensa e i locali di trasformazione erano inoltre in carenti condizioni igieniche per presenza di insetti e sporco diffuso ovunque, tale da far scattare, con la collaborazione del personale della Asl intervenuto sul posto, l’immediata chiusura del locale e la sospensione temporanea dell’attività.

Il titolare, oltre alle sanzioni amministrative, è stato denunciato alla Procura di Grosseto.