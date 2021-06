Green pass: chi può averlo e come si ottiene

GROSSETO – Certificazione verde covid (green pass): chi può averla e come si ottiene?

Possono ottenere il green pass tutti coloro che:

-sono stati vaccinati contro il Covid19 (devono passare 15 giorni dalla prima dose perché il certificato inizi ad essere valido);

-sono guariti dal Covid19;

-sono risultati negativi a test molecolare o antigenico presso strutture abilitate.

Leggi anche info utili Tutto sul green pass: cosa è e come ottenerlo

Come si ottiene il green pass?

-Dal fascicolo sanitario regionale a questo LINK;

-dal sito dedicato www.dgc.gov.it;

-dalle app Io e Immuni.

Chi non dispone di strumenti digitali come computer o smartphone potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero del proprio green pass.