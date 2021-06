Coronavirus in Italia: 838 nuovi casi e 40 morti. Ricoveri ancora in calo

GROSSETO – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 838 nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 753) con 224.493 tamponi, 33mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

I decessi sono 40 (ieri 56), ma 20 si riferiscono a recuperi risalenti alle scorse settimane segnalati dalla Regione Campania. Il totale delle vittime sale a 127.458.

Continuano a diminuire i ricoveri: le terapie intensive sono otto in meno (ieri -22) con nove ingressi nelle ultime 24 ore, e scendono a 298, mentre i ricoveri ordinari sono 128 in meno (come ieri), 1.771 in tutto.

I guariti sono 3.301 (ieri 2.769), per un totale di 4.072.099. In calo il numero delle persone attualmente positive, 2.503 in meno (ieri -2.074): gli attualmente positivi sono ora 57.732. Di questi, in 55.663 sono in isolamento domiciliare.