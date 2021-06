Bonura subentra a Cacitti, nuovo allenatore per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Nuovo timoniere per la società mineraria. “L’Us Follonica Gavorrano – ha diramato la società – comunica di aver affidato, a partire dal 1 luglio 2021, l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra per le prossime due stagioni sportive a Marco Bonura”.

“Classe 1979, ha guidato nell’ultimo campionato il Trestina – continua il comunicato – condotto a uno straordinario terzo posto in classifica e alla finale playoff, mettendo in evidenza un gioco spumeggiante e offensivo. Ha militato, da calciatore professionista, in piazze prestigiose come Milan, Cesena, Catania, Livorno, Prato e Sambenedettese. A mister Bonura un grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura in maglia biancorossoblù”.