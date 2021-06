Vaccini: in prima linea anche una dentista grossetana

GROSSETO – La dottoressa Arjeta Hatia, medico odontoiatra, residente a Grosseto e iscritta all’albo odontoiatri provinciale, è in prima linea come medico vaccinatore per la lotta contro la pandemia Covid-19.

Infatti, anche i dentisti dotati di apposita formazione, stanno dando il loro contributo nella campagna vaccinale. La dottoressa Arjeta Hatia sta somministrando i vaccini in Toscana e da poco ha aderito alla iniziativa di Grosseto.

«La vaccinazione è un atto di grande responsabilità verso tutti i cittadini – commenta la dottoressa -. Quando ho saputo che come odontoiatra potevo dare il mio contributo, ho completato la formazione specifica e ho aderito alle iniziative regionali».