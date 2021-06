unacanzonealgiorno – 12 anni fa moriva Michael Jackson: omaggio al re del pop

GROSSETO – E’ il 25 giugno 2009 e muore Michael Jackson.

Conosciuto anche come “The king of pop” (Il re del pop), è considerato una delle figure più significative del 20esimo e 21esimo secolo grazie al suo contributo nella musica, nella danza, nella moda e nello spettacolo. Tramite le sue performance dal vivo e i suoi video ha reso popolari tecniche di danza come il moonwalk, il toe stand e la danza del robot, arrivando ad essere considerato uno dei migliori ballerini della storia.

È uno dei pochi artisti mondiali ad essere stato inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, una come solista e una come membro dei Jackson 5; è stato inoltre inserito in altre 10 Hall of Fame, tra cui la Songwriters Hall of Fame e la Dance Hall of Fame, unico ballerino proveniente dal mondo dell’industria musicale. Jackson ha vinto centinaia di premi, che fanno di lui l’artista più premiato nella storia. Tra questi figurano 39 certificazioni nel Guinness dei primati, inclusa quella di “Intrattenitore di maggior successo di tutti i tempi”, 15 Grammy Awards (inclusi due Grammy alla carriera) su 38 nomination, 40 Billboard Awards, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards, 15 MTV Video Music Awards, 12 Soul Train Music Awards, 6 BRIT Awards e 1 Golden Globe. È stato inoltre premiato come artista “del Decennio”, “di una Generazione”, “del Secolo” e “del Millennio”.

Considerato l’artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi dal Guinness dei primati, la vendita stimata di tutti i suoi album e singoli si aggira intorno al miliardo di copie in tutto il mondo, il che lo rende l’artista solista che ha venduto di più nella storia della musica. Il suo album Thriller è in assoluto l’album più venduto al mondo, avendo superato le 100 milioni di copie a livello globale, di cui 33 milioni nei soli Stati Uniti, rendendolo l’album in studio più venduto e più certificato nel Paese. I suoi altri progetti discografici, tra cui Off the Wall, Bad, Dangerous e HIStory sono anch’essi catalogati tra gli album più venduti nel mondo, mentre Blood on the Dance Floor è catalogato come l’album di remix più venduto nel mondo. Durante la sua carriera da solista, Jackson ha avuto 14 singoli al numero uno negli Stati Uniti, più di ogni altro artista maschile della Hot 100 Era, oltre ad essere stato il primo artista della storia ad entrare nella Billboard Hot 100 direttamente alla prima posizione.

In quanto membro principale dei Jackson 5, Jackson è diventato il cantante più giovane ad essere arrivato alla prima posizione della Billboard Hot 100, oltre ad essere uno dei soli tre artisti al mondo, insieme a Paul McCartney e Phil Collins, ad aver venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo sia come artista solista che come membro di una band.

Nel 1997 un sondaggio popolare lo ha decretato “uomo più famoso del pianeta”, mentre nel 2006 il Guinness lo ha dichiarato “indubbiamente il più famoso essere umano vivente”.

Nel 2000, il Guinness dei primati gli ha riconosciuto il supporto di 39 diverse associazioni di beneficenza, più di qualunque altro intrattenitore.

Michael Jackson è morto nel 2009 a soli 50 anni per infarto cardiaco in seguito ad un’intossicazione acuta causata dall’anestetico propofol somministratogli, per tentare in modo fallace di alleviare la sua insonnia cronica, dal medico Conrad Murray, che in seguito venne condannato per omicidio colposo.

Jackson vanta anche alcuni record postumi: nel 2010 diventa l’artista più scaricato da Internet di tutti i tempi, nel 2014 diventa l’unico artista della storia a essere entrato nella Top 10 della Billboard Hot 100 in cinque decenni differenti, mentre nel 2016 diventa l’artista, in vita o scomparso, con i maggiori guadagni della storia, per aver guadagnato più di 825 milioni di dollari in un solo anno. Dalla sua morte, Jackson ha dominato la classifica delle celebrità scomparse più ricche al mondo di Forbes per 11 anni, gli ultimi 8 dei quali consecutivamente, con guadagni superiori ai 2 miliardi e mezzo di dollari. Nel dicembre 2020 diventa il primo artista della storia ad aver avuto almeno un singolo nella Billboard Hot 100 in sette decenni consecutivi.

Jackson ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, inclusi il suo cambio di aspetto (da nero divenne bianco a causa della vitiligine), le operazioni di chirurgia estetica, le sue relazioni personali e le accuse di molestie, da cui poi venne dichiarato non colpevole nel 2005, nonché per le iniziative umanitarie come la creazione di associazioni benefiche per difendere i diritti dei bambini e per essere stato anche un sostenitore dei diritti degli animali.

Oggi omaggiamo il re del pop con uno dei suoi più grandi successi, Smooth Criminal.

Scritta, composta ed interpretata da Michael Jackson, è stata pubblicata il 24 ottobre 1988 ed estratta come settimo singolo dall’album Bad (1987).

È diventata una delle canzoni più conosciute e di maggiore successo dell’artista e ha raggiunto, tra le altre, la posizione numero 2 della classifica Hot R&B/Hip-Hop Songs di Billboard e la 7 nella classifica generale di Billboard, la numero 1 in Belgio, in Spagna e nei Paesi Bassi, la numero 6 in Italia[6] e la numero 8 nel Regno Unito.

Il singolo ha venduto oltre 7,5 milioni di copie di cui 2 milioni nei soli Stati Uniti, aggiudicandosi 2 Dischi di platino dalla RIAA nel 2018.

La canzone è stata inclusa, insieme al rispettivo video, nel lungometraggio con protagonista Michael Jackson, Moonwalker, del 1988. Nel 2003 venne inserita nelle raccolte Number Ones e The Essential: Michael Jackson, nel 2004 nel box set The Ultimate Collection. Nel 2006 è stata ripubblicata in DualDisc nella videoraccolta Visionary: The Video Singles, nel 2009 in This Is It, mentre nel 2011 una nuova versione remixata di Smooth Criminal è stata inserita nell’album Immortal.

Testo di “Smooth Criminal”

As he came into the window

Was a sound of a crescendo

He came into her apartment

He left the bloodstains on the carpet

She ran underneath the table

You could see she was unable

So she ran into the bedroom

She was struck down, it was her doom

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie are you ok?

Will you tell us that you’re ok?

There’s a sound at the window

Then he struck you, a crescendo, Annie

He came into your apartment

Left the bloodstains on the carpet

Then you ran into the bedroom

You were struck down, it was your doom

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

You’ve been hit by, you’ve been hit by

A smooth criminal

So they came into the outway

It was Sunday, what a black day

Mouth to mouth resuscitation

Sounding heartbeats, intimidation

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

Annie are you ok?

Will you tell us that you’re ok?

There’s a sound at the window

Then he struck you, a crescendo, Annie

He came into your apartment

Left the bloodstains on the carpet

Then you ran into the bedroom

You were struck down, it was your doom

Annie, are you ok? So, Annie are you ok?

Are you ok, Annie?

You’ve been hit by, you’ve been struck by

A smooth criminal

Okay, I want everybody to clear the area right now

Annie are you ok? (I don’t know)

Will you tell us that you’re ok? (I don’t know)

There’s a sound at the window (I don’t know)

Then he struck you, a crescendo, Annie (I don’t know)

He came into your apartment (I don’t know)

Left the bloodstains on the carpet (I don’t know why, baby)

Then you ran into the bedroom (help me)

You were struck down, it was your doom Annie (dag gone it)

Annie are you ok? (Dag gone it, baby)

Will you tell us that you’re ok? (Dag gone it, baby)

There’s a sound at the window (dag gone it, baby)

Then he struck you, a crescendo, Annie

He came into your apartment (dag gone it)

Left the bloodstains on the carpet

Then you ran into the bedroom

You were struck down, it was your doom Annie (dag gone it)