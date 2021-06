FOLLONICA – Aggiornamento ore 16:39 – Continua incessante l’azione dei vigili del fuoco e dei volontari per contenere l’incendio. La situazione in questo momento è sotto controllo, anche se in alcuni punti il fuoco è arrivato anche a soli due metri dalle case.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Follonica Andrea Benini che proprio in questi minuti sta facendo un sopralluogo nella zona di Campi Alti e segue le operazione di spegnimento.

Aggiornamento ore 16:50 – A causa dell’incendio del fumo denso che si è sprigionato è stato chiuso il tratto della vecchia Aurelia che va dal bivio Bicocchi fino all’altra rotatoria nord.

Una parte del fronte del fuoco, nella zona della “Fattoria 1” si sta avvicinando alle case.

News ore 16:23 – «Si vedono fiamme alte diversi metri». Sono queste le prime testimonianze per l’incendio che in questi minuti sta interessando il quartiere di Campi alti al mare, a Follonica, nella zona vicina alla linea ferroviaria.

Per il momento non si riesce a sapere molto alto altro. Una colonna di fumo molto estesa si à alzata ed è visibile da molti chilometri di distanza, addirittura da Gavorrano.

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco (foto Giorgio Paggetti).

(notizia in aggiornamento)