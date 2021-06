Stefano Pannini non si ricandida «Scelta sofferta». Il responsabile della lista sarà Roberto Baccheschi

GROSSETO – Stefano Pannini, capogruppo in consiglio comunale della lista civica Vivarelli Colonna, ha comunicato al sindaco di non potersi ricandidare per motivi di lavoro.

“Si tratta di una decisione dolorosa ma inevitabile, il mio lavoro di agente di assicurazione richiede un impegno quotidiano importante, che sino ad oggi non sempre sono stato in grado di assicurare pienamente. Gran parte della mia giornata, in questi cinque anni di consiliatura, è stata dedicata alla politica: sedute del consiglio, delle commissioni di cui faccio parte, del gruppo consiliare che ho avuto l’onere di guidare. E poi rapporti quotidiani sul territorio con i cittadini, di qualunque colore politico, che hanno sempre trovato in me un referente attento e disponibile. Ho sacrificato lavoro e famiglia per cinque anni, ma adesso è giusto, per rispetto verso i miei soci e la mia famiglia, chiudere questa splendida parentesi della mia vita”.

“Naturalmente resta fermo il mio impegno verso Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che sosterrò in ogni modo, e verso la Lista civica affinché il sindaco sia riconfermato per il secondo mandato che merita di svolgere e perché la Lista ottenga un risultato di prestigio. Ho contribuito tanto a raggiungere gli obbiettivi programmatici che ci eravamo prefissati quando abbiamo chiesto ai grossetani di votare questa coalizione, e intendo impegnarmi perché il percorso avviato sia completato ed implementato. Insomma, il mio impegno sarà immutato ed immutabile, ma avrà solo forme diverse. Ringrazio il sindaco, i consiglieri del mio gruppo, la componente di maggioranza del consiglio e la Giunta per il lavoro che abbiamo fatto insieme e auspico che a Ottobre si ottenga una nuova splendida vittoria” continua Pannini.

“Il sindaco – fanno sapere dalla lista – ha appreso la decisione del “suo” capogruppo durante una sofferta riunione politica nel suo ufficio a Palazzo Comunale”.

“Quando Stefano mi ha comunicato la sua decisione, sia io che lui avevamo le lacrime agli occhi, perché in questi 5 anni di duro lavoro il suo impegno ha costituito per me un supporto politico prezioso, viste le sue capacità e il suo spessore umano – afferma Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Sono rammaricato, come è naturale, ma le motivazioni che Pannini mi ha portato sul tavolo non possono essere sottovalutate e vanno senz’altro rispettate. Lo capisco, perché quando si fa politica seriamente si impegna tutto il tempo a studiare, lavorare, partecipare ai percorsi degli atti amministrativi: nessuno lo sa meglio di me, che trascorro tutto il giorno e tutti i giorni in ufficio e in giro per la città per lavorare, ascoltare, risolvere i mille problemi della nostra bellissima Città. Lo ringrazio per tutto quello di prezioso che ha fatto e che naturalmente farà per il suo Sindaco, per la Lista civica e per i suoi candidati e gli auguro ogni fortuna professionale e la serenità familiare.”

Il ruolo già svolto da Pannini, di responsabile politico della Lista civica Vivarelli Colonna sindaco, è stato affidato a Roberto Baccheschi, già coordinatore dell’Associazione “Antonfrancesco Vivarelli Colonna sindaco”.