Progetto Digi.Q per sviluppatori di software, ecco tutti i risultati

GROSSETO – Due corsi per sette mesi, da giugno 2020 a gennaio 2021, rivolti a over 18. E adesso il bilancio. Lunedì 28 giugno alle ore 16.30 in diretta streaming su Google Meet (al link https://meet.google.com/dez-cdgh-svf) l’evento finale – con la presentazione dei risultati – del progetto Digi.Q-Qualifiche per sviluppatori di software nella Digital factory toscana.

Un progetto declinato in due corsi, App developer e Web developer, per tecnici della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software, promossi da Assoservizi – l’agenzia formativa di Confindustria – in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e Sdr Consulenze, e interamente finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto GiovaniSì. I destinatari dei due corsi, infatti, erano proprio maggiorenni disoccupati, inoccupati o inattivi, che hanno conseguito una qualifica di tecnico spendibile sul mercato del lavoro.

Tra le attività previste nel programma c’erano anche la progettazione di un sito web e di contenuti multimediali e la progettazione di software. Alla presentazione online dei risultati del progetto Digi.Q interverranno Giovanni Mascagni, responsabile dell’area Education di Confindustria Toscana Sud, Caterina Fratangeli e Antonella Marinelli di Assoservizi, e i docenti Daniele Simoncini e Roberta Papi, con le testimonianze di Andrea Viti (Blue Factor), Claudio Salvadori (New Generation Sensors) e degli allievi Fabio Mazzocchi e Giovanni Paggetti.