Match casalingo contro il San Marino per il Bbc Grosseto. I convocati di mister Gizzi

GROSSETO – Con la partita più attesa dell’anno, contro il San Marino vice campione d’Italia il Bbc Ecopolis Grosseto chiude sabato allo Jannella la fase di qualificazione del campionato di serie A.

I biancorossi allenati da Jairo Ramos Gizzi sfideranno il team guidato da Doriano Bindi, che ha già in tasca il pass per la poule scudetto, senza il terza base Riccardo Gentili e senza il capitano Andrea Sgnaolin, il primo per impegni di lavoro, il secondo infortunato.

«Sgnaolin si trascina da qualche settimana un dolore ad una gamba – dice il bench coach Luca Moretti – e abbiamo deciso di dargli un turno di riposo per averlo a disposizione per la seconda fase».

Qualche problemino di formazione anche per l’allenatore dei Titani: «Tromp – spiega Bindi – è ancora fuori con l’Olanda al torneo di qualificazione olimpica, poi purtroppo non avremo Simone Albanese per un problema a un dito. Per il resto c’è Mazzocchi con un’infiammazione. Reginato e Celli invece stanno meglio, anche se in tutti questi casi valuteremo chiaramente nell’imminenza della partita”.

Lo staff tecnico biancorosso ha scelto i partenti, Federico Cozzolino e Kevin Sosa; San Marino inizialmente su Luca Di Raffaele e Carlos Quevedo.

Il programma della sesta giornata: sabato (ore 15-20,30): Bbc Ecopolis Grosseto-San Marino; domenica Panamed Lancers-Fiorentina.

Classifica: San Marino 1000 (10-0); Ecopolis BBC Grosseto 700 (7-3); Fiorentina Baseball 200 (2-8); CSO Panamed Lancers 100 (1-9).

Stilato intanto il calendario della seconda fase. L’Ecopolis Grosseto debutterà sabato 3 luglio allo Jannella contro i Red Sox Paternò. Il Bbc è inserito in un girone che comprende anche OM Valpanaro Athletics Bologna, Longbridge Bologna, Fiorentina e Panamed Lastra a Signa