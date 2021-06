Manutenzione sulla rete idrica: ecco quando mancherà l’acqua

ORBETELLO – Manutenzione sulla rete idrica di Orbetello. I lavori di AdF sono in programma mercoledì 30 giugno dalle 7 alle 19 e potrebbero determinare temporanei abbassamenti della pressione o sospensioni dell’erogazione di acqua in alcune zone dei comuni di Orbetello e Monte Argentario.

Per Orbetello saranno interessate la località San Donato, Consorzio Doganella, Consorzio Barca del Grazi, località Saline Breschi, strada di Bonifica n.4, località Santa Liberata, strada provinciale della Giannella e ad Albinia allo stabilimento Conserve Italia, tra i civici 75 e 129 in via della Pace, via Puglia e FFSS di Albinia strada del Guinzone. Nel comune di Monte Argentario saranno interessate le località Santa Liberata, Costa di Teva e Pozzarello e Strada Provinciale n.161.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 19 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.