Il podcast del 25 giugno – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 25 giugno 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 42 su 12.843 test di cui 5.115 tamponi molecolari e 7.728 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,33% (1,0% sulle prime diagnosi)”.



Intanto ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 5 nuovi casi.

Migliora la situazione dei ricoveri in ospedale: al Misericordia ci sono 13 persone, di cui 11 si trovano nel reparto di degenza Covid e due in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 53.965 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 115.981 le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 2.863.118.

Voltiamo pagina, la cronaca. Due donne sono state arrestate con l’accusa di essere state loro ad aver investito Miriam Segato, la giovane donna di 32 anni di Capalbio che viveva da anni a Parigi, dove lavorava in un ristorante italiano. La svolta è arrivata dalle indagini condotte dalla polizia francese. Le due donne fermate, di circa 25 anni, avrebbero investito l’italiana su un monopattino per poi darsi alla fuga. L’incidente era avvenuto poco dopo la mezzanotte del 14 giugno in una stradina pedonale lungo la Senna.

