Ha il divieto di avvicinarsi alla moglie, ma lei va da lui. E il marito chiama i carabinieri

MASSA MARITTIMA – Una storia ingarbugliata, a cui però i carabinieri della tenenza di Massa Marittima sono riusciti a venire a capo. Ai militari è giunta una chiamata da un uomo, per un litigio in una casa. Quando sono arrivati però c’era solo la moglie, straniera, che aveva avuto una discussione con il marito. Insospettiva, tuttavia, l’assenza dell’uomo, che aveva richiesto l’intervento.

La donna ha detto di essere arrivata l’ spontaneamente, alla ricerca del marito, il quale tuttavia, alla sua vista, si era allontanato, poco prima dell’arrivo della pattuglia. I Carabinieri hanno richiamato l’uomo a cui hanno chiesto maggiori spiegazioni.

L’uomo ha riferito ai Carabinieri di non convivere attualmente con la moglie, in quanto gli era stato irrogato – sulla base di querele da lei sporte ai danni del marito – il divieto di avvicinamento. La donna era però andata da lui, come aveva confermato lei stessa, per un incontro.

L’uomo ha reagito non solo chiamando i Carabinieri, ma allontanandosi con la sua auto da casa propria, per evitare eventuali conseguenze a cui temeva di andare incontro se lo avessero trovato, suo malgrado, insieme alla moglie.

Chiarita infine la vicenda, la donna si è volontariamente allontanata.