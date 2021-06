L’almanacco del Giunco: il 24 giugno la prima mostra di Picasso e nasce l’Alfa Romeo

GROSSETO – Giovedì 24 giugno, san Giovanni battista, il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.59. Accadeva oggi:

217 a.C. – Battaglia del Lago Trasimeno. Annibale distrugge l’esercito Romano comandato dal console Gaio Flaminio.

79 – Tito diventa imperatore dell’Impero romano.

109 – L’imperatore romano Traiano inaugura l’Acquedotto Traiano.

474 – Giulio Nepote si proclama Imperatore dell’Impero romano d’Occidente, dopo aver costretto Glicerio ad abdicare.

972 – Si combatte la battaglia di Cedynia. In questa occasione viene documentata per la prima volta una vittoria delle forze polacche.

1059 – Stipula del Trattato di Melfi tra papa Niccolò II e le famiglie normanne degli Altavilla e dei Drengot.

1185 – Presa di Durazzo da parte delle armate del Regno di Sicilia impegnate contro l’Impero bizantino.

1314 – Battaglia di Bannockburn. Le forze scozzesi guidate da Robert the Bruce sconfiggono Edoardo II d’Inghilterra. La Scozia riconquista così la sua indipendenza.

1391 – A Barcellona Maria di Sicilia sposa Martino il Giovane.

1441 – Viene fondato il College di Eton.

1497

– Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano in una spedizione insieme a Juan de la Cosa;

– I patrioti cornici Michael An Gof e Thomas Flamank vengono giustiziati a Tyburn, Londra;

– Giovanni Caboto sbarca in Nord America, in Terranova, sull’isola del Capo Bretone; è il primo europeo a scoprire la regione dai tempi dei Vichinghi.

1509 – Enrico VIII viene incoronato re d’Inghilterra.

1534 – Jacques Cartier è il primo europeo a scoprire l’isola del Principe Edoardo.

1535 – Lo Stato anabattista di Münster viene conquistato e smantellato.

1597 – La prima spedizione olandese nelle Indie Orientali raggiunge Bantam, sull’isola di Giava.

1662 – Gli olandesi tentano senza riuscirci di conquistare Macao.

1664 – Viene fondata la colonia del New Jersey.

1672 — Nell’ambito della Guerra d’Olanda, gli olandesi aprono le dighe allagando le campagne di Amsterdam per impedire l’avanzata francese.

1692 – Fondazione di Kingston, in Giamaica.

1793 – In Francia viene adottata la prima Costituzione repubblicana.

1859 – Seconda guerra di indipendenza italiana: nella battaglia di Solferino e San Martino il Regno di Sardegna e la Francia sconfiggono l’Austria, che perde così il conflitto.

1860 – Si inaugura, presso il St. Thomas Hospital, la prima scuola professionale al mondo per infermiere: la Nightingale Training School for Nurses.

1861 – Il Tennessee diventa l’undicesimo e ultimo Stato a secedere dagli Stati Uniti.

1866 – Terza guerra di indipendenza italiana: vittoria austriaca nella battaglia di Custoza.

1880 – Prima esecuzione di O Canada, la canzone che sarebbe diventata l’inno nazionale canadese, al Congrès national des Canadiens-Français.

1894 – Il Cio decide di tenere i Giochi olimpici ogni quattro anni.

1901 – Si inaugura la prima mostra dei lavori di Pablo Picasso.

1910

– Viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l’Alfa Romeo;

– Il Giappone invade la Corea.

1913 – Grecia e Serbia annullano la loro alleanza con la Bulgaria.

1915 – Il vaporetto Eastland si rovescia a Chicago, provocando 800 morti.

1916 – Mary Pickford diventa la prima stella del cinema ad ottenere un contratto da un milione di dollari.

1918

– Il cannone gigante Parisgeschütz inizia a bombardare Parigi;

– Primo servizio di posta aerea in Canada, da Montréal a Toronto;

– L’esercito italiano ottiene una vittoria decisiva contro gli austroungarici nella seconda battaglia del Piave.

1922 – Walther Rathenau, ministro degli esteri nella repubblica di Weimar di origine ebraica, viene assassinato da due giovani ufficiali di marina appartenenti a correnti ultranazionaliste.

1932 – Inizia e finisce nello stesso giorno l’incruento colpo di stato militare noto come rivoluzione siamese del 1932, che costringe il sovrano Rama VI a firmare tre giorni dopo la costituzione, ponendo fine al potere assoluto del re del Siam (vecchio nome della Thailandia).

1939 – Il Siam cambia nome e diventa Thailandia.

1940 – Seconda guerra mondiale: la Francia firma l’Armistizio di Villa Incisa con l’Italia.

1941 – Seconda guerra mondiale: i tedeschi catturano Vilnius, Brest-Litovsk e Kaunas.

1944 _ Seconda guerra mondiale: Eccidio della Bettola, dopo un tentativo fallito di far saltare il ponte sulla statale 63 alla Bettola da parte dei Partigiani, nel quale rimasero uccisi tre partigiani e due tedeschi, i militari tedeschi della vicina caserma di Casina si mossero verso la Bettola e uccisero per rappresaglia 32 persone.

1945 – Si svolge a Mosca la grande parata per la vittoria dell’Unione Sovietica nella “Grande guerra patriottica”.

1946 – Georges Bidault diventa primo ministro di Francia.

1947 – Primo avvistamento conosciuto di un ufo: Kenneth Arnold, volando sopra lo Stato di Washington, nota nove dischi luminosi a forma di vassoio.

1948 – Inizio del Blocco di Berlino. L’Unione Sovietica rende impossibili i collegamenti via terra tra Berlino Ovest e la Germania Ovest.

1963 – Zanzibar ottiene l’autogoverno interno dal Regno Unito.

1965 – The Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al velodromo Vigorelli di Milano.

1967 – Papa Paolo VI emana l’enciclica Sacerdotalis Caelibatus.

1981 – Prima dichiarata apparizione della vergine Maria a Medjugorje.

1983

– Sally Ride, prima astronauta statunitense, rientra sulla Terra;

– Yasser Arafat viene bandito da Damasco.

1985 – Francesco Cossiga è eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana con 752 voti su 977; presta giuramento il 3 luglio.

1995 – Leoluca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla Dia.

2010 – Termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut.

2015 – L’Alfa Romeo presenta la sua nuova creazione: L’Alfa Romeo Giulia.

