Il tennis champagne torna a Punta Ala con la Tenuta dei Principi Cup

PUNTA ALA – Dopo tanta attesa per la Tenuta dei Principi Cup finalmente questo weekend il grande tennis farà il suo ritorno a Punta Ala. Tutti i grandi nomi saranno schierati ai nastri di partenza con le migliori racchette che si incroceranno per dar vita al classico spettacolo estivo del tennis club puntalino. A difendere il titolo ci sarà di nuovo Alessio Chelli ancora favorito sulle ali dei recenti successi. Sulla sua strada troverà il finalista della passata edizione Michele Santini ma non sarà certo un duello a due in quanto i giocatori con grande potenzialità non mancano di certo.

Interessante sarà vedere atleti che si sono distinti con gran successo in altre discipline: sulla terra rossa di Punta Ala sarà possibile ammirare il campione giramondo di basket Andrew Gabellieri, oppure la vecchia gloria del ciclismo Isacco Scorza o anche il blasonato fantino maremmano Marco Biagiotti.