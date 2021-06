GROSSETO – Sole, caldo, qualche nuvola, tanta umidità. Non cambia la situazione atmosferica in provincia di Grosseto, anche in provincia di Grosseto.

Oggi, giovedì 24 giugno, cielo sereno e qualche nuvola, con vento debole in mattina e in aumento nel pomeriggio, con raffiche fino a 15 chilometri orari.

Stabili le temperature, nel capoluogo comprese ancora tra 19 e 34 gradi, con punte di umidità relativa che toccheranno il 90% durante la nottata.

